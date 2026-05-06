Tante conferme e qualche sorpresa: ecco quali sono state le auto più vendute in Italia nel corso del mese di aprile 2026, in un contesto di mercato in forte crescita

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Ufficio Stampa Stellantis Ecco la Top 10 delle più vendute in Italia

Il mese di aprile 2026 si è chiuso con una sostanziale crescita delle immatricolazioni per il mercato italiano. Come sempre, però, alcuni modelli hanno raggiunto risultati decisamente superiori rispetto ad altri. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 delle auto più vendute in Italia nel corso del mese di aprile 2026, sulla base dei dati forniti da UNRAE.

Le più vendute di aprile 2026

Ad aprire la Top 10 delle auto più vendute in Italia nel corso del mese di aprile 2026, che ricordiamo si è chiuso con immatricolazioni in forte crescita, troviamo la Volkswagen T-Roc, modello che ha raggiunto un totale di 3.074 unità immatricolate. Nona posizione, invece, per la Toyota Aygo X, che con 3.372 esemplari venduti si conferma una delle segmento A più apprezzate.

Scorrendo la classifica troviamo la Citroën C3, che si ferma a 3.505 unità vendute, la Peugeot 208, con 3.558, e la Fiat Grande Panda che chiude il trio di Stellantis con un totale di 3.704 unità vendute, occupando la sesta posizione. Da segnalare anche la quinta piazza per la MG ZS, con 3.742 esemplari distribuiti. Al quarto posto c’è la Dacia Sandero, con 4.064.

Sul gradino più basso del podio, invece, c’è spazio per la Leapmotor T03, modello che si sta ritagliando un ruolo da protagonista del mercato. Per la vettura ci sono 4.090 unità immatricolate nel corso del mese. Seconda posizione per la Jeep Avenger, modello che si conferma come SUV più venduto, con 4.350 esemplari e con una crescita di oltre il 5% che fa seguito ai già ottimi dati dello scorso anno.

A guidare il mercato nel corso del mese di aprile c’è la Fiat Panda, con 8.571 unità immatricolate. Per la segmento A si registra un calo del 2,9% delle immatricolazioni su base annua. Ricordiamo che un’indagine ha confermato che la Panda non è più l’auto più economica da mantenere in Italia.

Le più vendute del 2026

I dati di aprile ci permettono di aggiornare la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2026, considerando i primi quattro mesi dell’anno. La Top 10 è molto simile a quella vista in precedenza, anche se c’è qualche differenza da non trascurare.

In questo caso, la decima posizione è conquistata dalla MG ZS (con un totale di 11.767 unità vendute). In classifica ci sono poi la Renault Clio (12.163), la Toyota Yaris Cross (12.292), la Toyota Aygo X (13.061), la Dacia Sandero (13.418), la Citroën C3 (14.306) e la Leapmotor T03 (14.839).

Il podio è monopolizzato da Stellantis, che sta vivendo una prima parte molto positiva in termini di unità vendute. La terza piazza, infatti, è conquistata dalla Fiat Grande Panda (16.894) mentre al secondo posto troviamo la Jeep Avenger (20.757),

A guidare il mercato italiano è sempre la Fiat Panda che raggiunge quota 45.601 unità immatricolate. La segmento A di Fiat vende più del doppio rispetto alla seconda più venduta ma registra un leggero rallentamento rispetto agli ottimi risultati ottenuti nel 2025.

Dopo quattro mesi, infatti, la vettura ha venduto circa mille unità in meno in Italia. Si tratta di un calo percentuale pari a poco più del 2% che può rappresentare un piccolo campanello d’allarme per la vettura, soprattutto in un contesto di mercato in cui le immatricolazioni sono in netta crescita.