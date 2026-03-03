Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Ecco la Top 10 delle più vendute

Il 2026 è iniziato molto bene per il mercato auto italiano, con numeri in crescita per quanto riguarda le immatricolazioni complessive e, soprattutto, con un mese di febbraio molto positivo. Alcune vetture, come sempre, hanno registrato volumi molto significativi, confermandosi come protagoniste del mercato delle quattro ruote. Ecco quali sono state le 10 auto più vendute in Italia nel corso del mese di febbraio 2026.

Le più vendute a febbraio 2026

La Top 10 delle auto più vendute in Italia nel corso del mese di febbraio 2026 vede la MG ZS occupare la decima posizione, con un totale di 2.667 unità immatricolate nel corso del periodo considerato. Nona posizione per la Renault Captur, che si ferma a 3.054 esemplari distribuiti sul mercato italiano, registrando un sostanziale incremento rispetto ai dati dello scorso anno (2.250 unità).

In ottava piazza troviamo un altro modello della Casa francese, ovvero la Renault Clio. La segmento B ha raggiunto quota 3.096 esemplari venduti, registrando una crescita percentuale del 67% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Settima posizione, invece, per la Toyota Aygo X, modello che si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato, con ben 3.123 immatricolazioni e un incremento su base annua del 93%.

In classifica c’è spazio anche per la Citroën C3, che ha raggiunto la sesta piazza con un totale di 3.131 esemplari venduti. Al quinto posto, invece, troviamo la Toyota Yaris Cross che ha chiuso il mese con 3.736 unità vendute in tutta Italia, registrando un miglioramento del 25% su base annua. In quarta posizione c’è la Leapmotor T03, che continua a registrare numeri importanti arrivando a 4.778 esemplari venduti.

Il podio è interamente firmato Stellantis. In terza posizione, infatti, c’è la Fiat Grande Panda, che ha chiuso il mese con 5.500 unità vendute. Seconda piazza per la Jeep Avenger, con un totale di 5.984 unità vendute. La prima posizione, invece, tocca alla Fiat Panda che si conferma l’auto più venduta in Italia, come già fatto nel 2025, riuscendo a toccare quota 12.603 unità immatricolate.

Per maggiori dettagli in merito all’andamento del mercato italiano dopo i primi due mesi dell’anno in corso vi rimandiamo all’articolo dedicato alle immatricolazioni in Italia a febbraio 2026.

La classifica generale del 2026

Al termine dei primi due mesi dell’anno, questa è la Top 10 delle auto più vendute in Italia nel 2026:

Fiat Panda: 25.906 (+2,7%);

Jeep Avenger: 11.144 (+19,2%);

Fiat Grande Panda: 8.799;

Citroen C3: 6.647 (−17,2%);

Toyota Aygo X: 6.152 (+85,4%);

Toyota Yaris Cross: 5.967 (−2,3%);

Renault Clio: 5.747 (−8,0%);

Leapmotor T03: 5.727;

Renault Captur: 5.122 (6,1%);

Toyota Yaris: 5.043 (−9,1%).

Le variazioni percentuali di Grande Panda e Leapmotor T03 non sono riportate in quanto nei primi due mesi del 2025 le vendite di questi due modelli non erano ancora iniziate in modo completo.