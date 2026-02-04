Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Ecco la Top 10 delle più vendute in Italia

Il mercato auto italiano ha iniziato il 2026 con il piede giusto, registrando un incremento del 6,6% delle immatricolazioni nel confronto con i dati dello stesso periodo dello scorso anno. Come sempre, alcune vetture sono andate meglio di altre, conquistando la fetta maggiore degli automobilisti. Di seguito andremo ad analizzare quali sono state le auto più vendute in Italia nel corso del mese di gennaio 2026 riportando la Top 10.

Le più vendute

Dopo aver visto la classifica delle auto elettriche più vendute in Italia, è il momento di analizzare la Top 10 generale, considerando i dati sulle immatricolazioni di gennaio 2026. I numeri pubblicati da UNRAE riservano qualche sorpresa. La decima posizione della graduatoria è occupata da Volkswagen T-Roc, modello di riferimento del segmento dei SUV che ha conquistato il mercato con 2.440 unità immatricolate. Si tratta di un risultato notevole per il modello della Casa tedesca, protagonista di una crescita di circa il 40% per quanto riguarda il totale immatricolato su base annua.

Successivamente troviamo un gruppetto di hatchback di segmento B con la Peugeot 208 (2.462 immatricolazioni), la Toyota Yaris (2.499) e la Renault Clio (2.651). In sesta posizione, spazio per una delle best seller europee: la Dacia Sandero totalizza 2.937 unità immatricolate. Quinta posizione per una delle sorprese di inizio 2026: la Toyota Aygo X. L’entry level del costruttore nipponico ha raggiunto quota 3.029 unità vendute nel corso del primo mese dell’anno, arrivando quasi a raddoppiare i numeri registrati a gennaio 2025.

Al quarto posto della classifica, invece, c’è la Fiat Grande Panda che punta a vivere un 2026 ricco di soddisfazioni. La vettura del marchio italiano ha raggiunto quota 3.299 esemplari venduti nel corso del primo mese dell’anno, sfiorando il podio. In terza piazza c’è spazio per la Citroën C3, che continua il suo buon momento in Italia con un totale di 3.516 esemplari distribuiti sul mercato. Seconda posizione per la Jeep Avenger che – oltre a conquistare il titolo di SUV più venduto – si conferma un punto di riferimento del mercato con 5.133 esemplari venduti in Italia, anche grazie a una gamma ricca e articolata. Per il modello di Jeep, il 2026 è iniziato con una crescita che sfiora il 10% rispetto ai risultati ottenuti nel corso del primo mese del 2025.

Una conferma in prima posizione

Il primo posto della classifica dei modelli più venduti in Italia è, come sempre, scontato. La Fiat Panda si conferma best seller del mercato e lo fa con numeri molto convincenti, dopo un 2025 positivo che ha visto la segmento A superare nuovamente quota 100.000 esemplari venduti sul mercato italiano nell’anno solare. A gennaio 2026, la Panda ha toccato quota 13.308 unità vendute. Il dato è in linea con i risultati ottenuti lo scorso anno. La city car punta a bissare numeri del 2025, chiudendo un altro anno in positivo.