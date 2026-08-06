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Ufficio Stampa Stellantis La Top 10 di luglio 2026

Il buon momento del mercato italiano continua anche nel mese di luglio 2026, chiuso con immatricolazioni in crescita del 4,3%. Il parziale annuo, invece, vede un incremento del 9,1%. In questo contesto, il mercato continua a premiare alcuni modelli che risultano molto più richiesti rispetto ad altri. Di seguito, grazie ai dati UNRAE, andremo ad analizzare la classifica delle auto più vendute in Italia, sia nel corso del mese appena terminato che per quanto riguarda il parziale annuo (gennaio – luglio 2026).

Le auto più vendute

Partiamo dalla classifica del mese di luglio 2026, un mese sempre molto interessante, in quanto anticipa il parziale stop che, tradizionalmente, caratterizza il mese di agosto per l’Italia. Ecco la Top 10 dei modelli più venduti nel corso del settimo mese dell’anno:

Fiat Panda: 8.460; Dacia Sandero: 4.785; Renault Clio: 3.203; Fiat Grande Panda: 2.931; Citroen C3: 2.898; Toyota Yaris Cross: 2.829; Dacia Duster: 2.691; Jeep Avenger: 2.603; Toyota Yaris: 2.580; Toyota Aygo X: 2.245.

Questa, invece, è la classifica delle 10 auto più vendute nel corso del cumulato annuo e, quindi, nel periodo gennaio – luglio 2026:

Fiat Panda: 71.312; Jeep Avenger: 30.371; Dacia Sandero: 26.948; Fiat Grande Panda: 25.996; Citroen C3: 23.694; Leapmotor T03: 22.358; Toyota Yaris Cross: 21.425; Toyota Aygo X: 20.504; Renault Clio: 20.433; Peugeot 208: 19.886.

Per maggiori dettagli in merito all’andamento del settore delle quattro ruote potete consultare il nostro approfondimento sulle immatricolazioni in Italia, aggiornato a luglio 2026. I dati sono molto positivi e confermano l’andamento crescente del mercato del nostro Paese che sta vivendo un trend di crescita sempre più evidente nell’anno in corso.

Chi sono le best seller

Scorrendo le classifiche, non si notano particolari sorprese rispetto a quanto visto nei mesi scorsi. A guidare il mercato è ancora una volta la Fiat Panda, modello in grado di registrare volumi decisamente superiori a tutti i diretti concorrenti, con ampio margine rispetto al resto del mercato. La Panda sta tenendo un buon ritmo in questo 2026 e può ambire anche quest’anno al superamento del muro delle 100.000 unità vendute.

Da segnalare, sempre restando in casa Fiat, il successo della Grande Panda, che si piazza al quarto posto sia nella graduatoria di luglio che in quella del parziale annuo. La vettura si conferma uno dei modelli più richiesti dagli automobilisti italiani. Per il resto, in classifica troviamo la Jeep Avenger che, nonostante un mese di luglio non straordinario (chiuso solo con l’ottavo posto), continua a essere il secondo veicolo più venduto in Italia nei primi sette mesi del 2026.

Bene anche la Dacia Sandero, seconda a luglio e terza nel cumulato, e la Citroën C3, che occupa il quinto posto in entrambe le graduatorie. Tra le vetture più apprezzate dagli automobilisti italiani troviamo anche Leapmotor T03, la piccola elettrica che sta facendo registrare numeri record, oltre al duo Toyota composto da Yaris Cross e Aygo X. C’è spazio anche per la Renault Clio e la Peugeot 208, modelli che vanno a completare la Top 10.

Per i dati aggiornati sulle vendite in Italia è sufficiente attendere l’inizio del prossimo mese di settembre, con l’arrivo dei risultati registrati nel corso di agosto 2026.