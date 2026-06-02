Il mese di maggio 2026 si è chiuso in positivo per il mercato auto italiano che sta vivendo un ottimo momento. Le immatricolazioni, infatti, sono in crescita nel confronto con lo scorso anno.
Alcuni modelli, però, stanno dando un contributo maggiore rispetto ad altri e questo dato emerge chiaramente dalla classifica dei modelli più venduti, che presenta diverse sorprese per quanto riguarda il mese appena concluso.
Andiamo ad analizzare, quindi, la Top 10 delle auto più vendute in Italia, sia nel corso del mese di maggio 2026 che per quanto riguarda il parziale annuo (gennaio – maggio 2026), grazie ai dati forniti da UNRAE.
Indice
I modelli più venduti
Ecco la classifica delle dieci auto più vendute a maggio 2026 in Italia:
- Fiat Panda: 8.965;
- Dacia Sandero: 4.404;
- Leapmotor T03: 4.250;
- Jeep Avenger: 4.004;
- BYD Atto 2: 3.818;
- Peugeot 208: 3.728;
- Citroën C3: 3.407;
- Toyota Yaris Cross: 3.319;
- Fiat Grande Panda: 2.974;
- Toyota Aygo X: 2.814.
Di seguito, invece, riportiamo la Top 10 del cumulato annuo, con riferimento al periodo gennaio – maggio 2026.
- Fiat Panda: 54.597;
- Jeep Avenger: 24.763;
- Fiat Grande Panda: 19.867;
- Leapmotor T03: 19.097;
- Dacia Sandero: 17.823;
- Citroën C3: 17.715;
- Toyota Aygo X: 15.874;
- Toyota Yaris Cross: 15.611;
- Peugeot 208: 14.712;
- Renault Clio: 14.594.
Ricordiamo che per approfondire l’andamento delle vendite in Italia di nuove autovetture potete dare un’occhiata all’articolo sulle immatricolazioni di maggio 2026.
Le protagoniste del mese
A guidare il mercato auto italiano è sempre la Fiat Panda che, nonostante un mese da meno di 10.000 unità vendute, continua a mantenere un vantaggio enorme rispetto ai diretti concorrenti, confermandosi come la best seller del mercato.
Nella Top 10 del mese, oltre all’ottimo secondo posto di Dacia Sandero, compaiono diverse sorprese, a partire dalla Leapmotor T03, che ormai punta a stabilizzarsi sul podio delle auto più vendute in assoluto in Italia.
Da segnalare anche il quinto posto della BYD Atto 2, modello destinato a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante sul mercato. La vettura, che nel parziale annuo è solo al 24° posto, potrebbe diventare una presenza fissa tra le Top 10.
Si tratta di un modello che ricopre oggi un ruolo fondamentale nella crescita di BYD: la Casa cinese sta registrando numeri da record in Europa e intende rafforzare la sua posizione sul mercato con risultati sempre più significativi.
Scorrendo la classifica, invece, notiamo un mese leggermente sottotono per la Fiat Grande Panda, modello che nel parziale annuo è in terza posizione. Nel mese di maggio, invece, la vettura si deve accontentare del nono posto, con un margine significativo dalle prime.
Tra i SUV, invece, la Jeep Avenger continua a rappresentare il modello di riferimento del mercato, con un numero sempre molto elevato di automobilisti italiani che scelgono la vettura di Jeep ogni mese.