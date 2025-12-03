Ecco quali sono le 10 auto più vendute di novembre 2025 in Italia e come cambia la classifica parziale dell'anno in corso dopo l'undicesimo mese

Ufficio Stampa Stellantis Le "solite" note guidano il mercato a novembre 2025

Il mercato delle quattro ruote italiano ha chiuso il mese di novembre senza particolari scossoni. Nonostante l’impatto degli incentivi, che hanno garantito un boom per le elettriche, le immatricolazioni sono in linea con lo scorso anno. Di seguito andremo ad analizzare quali sono state le auto più vendute a novembre 2025 in Italia con una Top 10 che conferma i trend già evidenziati nei mesi scorsi per il mercato.

Le più vendute di novembre 2025

La Top 10 delle auto più vendute a novembre 2025 vede al decimo posto la Renault Captur che ha registrato un totale di 2.216 unità immatricolate. In nona posizione, invece, c’è un altro modello della Casa francese con la Renault Clio che ha raggiunto quota 2.304 unità vendute. Ottava piazza per la Ford Puma. Il crossover tocca quota 2.331 immatricolazioni nel corso dell’undicesimo mese dell’anno in corso. Da segnalare anche la Citroën C3, settima con 2.599 unità immatricolate, e la Toyota Aygo X, appena aggiornata con una variante Full Hybrid, sesta con 2.955 esemplari venduti.

Nelle prime posizioni non ci sono particolari sorprese e tutti i modelli si piazzano sopra la soglia di 3.000 immatricolazioni: la Toyota Yaris è quinta con 3.027 unità vendute mentre la Jeep Avenger è quarta, con 3.396. Il SUV di Jeep deve cedere lo scettro di modello più venduto della sua categoria alla Toyota Yaris Cross, che occupa la terza posizione della classifica assoluta con 3.535 unità. Sul secondo gradino del podio c’è la “solita” Dacia Sandero. Dopo l’ultimo aggiornamento, il modello di Dacia ha raggiunto 3.885 immatricolazioni. Prima in classifica è la Fiat Panda con 6.827 esemplari distribuiti nel corso del mese.

Per maggiori dettagli sull’andamento generale del mercato e sul boom delle elettriche registrato nelle ultime settimane, grazie agli incentivi, vi rimandiamo all’approfondimento dedicato alle immatricolazioni di novembre 2025 in Italia.

Le più vendute nel 2025

La classifica delle auto più vendute in Italia nel 2025 è simile a quanto visto a novembre, con alcune piccole differenze. Al decimo posto troviamo la Renault Clio, con 26.808 unità immatricolate, mentre al nono posto c’è la MG ZS, simbolo della crescita record di MG in Italia, che ha raggiunto 27.241 esemplari venduti da gennaio.

Scorrendo la classifica ci sono la Peugeot 208 (30.127), la Toyota Yaris (32.099), la Dacia Duster (32.727), la Toyota Yaris Cross (34.588) e la Citroën C3 (36.363). Sul gradino più basso del podio trova posto la Jeep Avenger, con 45.701 unità immatricolate. Il modello è anche il SUV più venduto in Italia nel corso dell’anno. Seconda posizione per la Dacia Sandero, che ha totalizzato 46.563 esemplari venduti, confermandosi anche come la segmento B più venduta in assoluto.

A guidare il mercato, infine, c’è sempre la Fiat Panda, prima con 96.262 unità vendute da gennaio a novembre. Per la segmento A prodotta a Pomigliano d’Arco il target delle 100.000 unità vendute nel corso di un anno è a un passo e sarà raggiunto, quasi certamente, a dicembre. Lo scorso anno, la Panda ha sfiorato il target, non riuscendo a centrare l’obiettivo per poche decine di unità. Ricordiamo che i dati di dicembre 2025 saranno disponibili soltanto nei primi giorni del prossimo anno.