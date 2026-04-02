Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Ecco la Top 10 delle più vendute in Italia

Il mercato delle quattro ruote in Italia ha chiuso il primo trimestre del 2026 in positivo (+9,3%), nonostante un leggero rallentamento della crescita a marzo (+7,6%). Diversi modelli hanno garantito un contributo importante per raggiungere questo risultato. Ecco, quindi, quali sono le 10 auto più vendute in Italia in base ai dati forniti da UNRAE.

Le più vendute a marzo 2026

Partiamo con la Top 10 delle auto più vendute del mese di marzo 2026. In decima posizione troviamo la Toyota Aygo X, che ha totalizzato 3.537 unità vendute nel corso del terzo mese dell’anno, confermandosi un progetto di grande successo (è la più venduta di Toyota nel mese).

Nona piazza, invece, per la Dacia Duster, con 3.600 esemplari distribuiti, mentre in ottava troviamo la Renault Clio, in grado di raggiungere quota 3.653 unità vendute nel corso del mese. In settima posizione c’è la Nissan Qashqai (3.686) mentre in sesta la Citroën C3 (4.152).

A completare la classifica troviamo Fiat Grande Panda (4.387), Dacia Sandero (4.393) e la sorpresa Leapmotor T03 che, con 5.002 unità vendute, si conferma uno dei modelli di maggior successo del 2026 per il mercato italiano. La vettura ha conquistato anche il titolo di elettrica più venduta in Italia.

Seconda piazza per la Jeep Avenger, che continua a dominare la classifica dei SUV con 5.259 esemplari commercializzati nel mese. In prima posizione, infine, c’è la Fiat Panda, protagonista di un altro mese oltre il muro delle 10.000 unità vendute, con un totale di 11.123 esemplari immatricolati. Questo risultato arriva nonostante la Panda abbia perso lo scettro di auto più economica da mantenere.

Le più vendute del primo trimestre del 2026

La classifica del trimestre è, senza dubbio, maggiormente interessante in quanto ci offre la possibilità di analizzare un periodo più esteso. In questo caso, la Top 10 comprende la Dacia Duster (8.572 unità), la Dacia Sandero (9.353), la Toyota Yaris Cross (9.371), la Renault Clio (9.399) e la Toyota Aygo X (9.689).

In quinta posizione, invece, c’è la Leapmotor T03 che ha totalizzato 10.749 esemplari immatricolati nel corso del primo trimestre, ritagliandosi uno spazio da protagonista assoluta del mercato. Quarta piazza per la Citroën C3, che si ferma a 10.801 unità vendute.

Sul podio c’è la Fiat Grande Panda, una delle realtà più solide del mercato che sta dando un contributo importante alla crescita di Fiat sul mercato. Il crossover ha raggiunto quota 13.186 esemplari immatricolati sul mercato italiano nel corso dei primi tre mesi dell’anno.

Seconda posizione per Jeep Avenger, modello che continua a essere la scelta preferita dagli automobilisti italiani alla ricerca di un SUV di dimensioni compatte. Il modello in questione ha raggiunto 16.403 esemplari venduti nel corso del periodo considerato. Il dato della Avenger è molto interessante anche perché il SUV ha migliorato notevolmente i suoi risultati, con oltre 2 mila unità vendute in più rispetto al 2025.

Continua a fare una corsa a parte la Fiat Panda, che si conferma l’auto più venduta in Italia anche al termine del primo trimestre dell’anno in corso. Per la segmento A prodotta a Pomigliano d’Arco ci sono 37.029 unità vendute tra gennaio e marzo (circa 700 unità in meno rispetto allo scorso anno). Quasi sicuramente la vettura conquisterà il titolo di più venduta anche a fine anno.