Ufficio Stampa Toyota Tra le 10 più vendute al mondo ci sono 4 modelli Toyota

La classifica delle auto più vendute al mondo è molto diversa da quella relativa al mercato italiano, dove da anni domina la Fiat Panda. Su scala globale, infatti, è Toyota che conquista le prime posizioni, piazzando ben quattro modelli nella Top 10. Ecco, quindi, quali sono state le auto più vendute del 2025 in base ai dati elaborati da Statranker.

Le più vendute al mondo nel 2025

La Top 10 delle auto più vendute al mondo si apre con il decimo posto della Volkswagen Tiguan, che ha registrato un totale di 948.508 unità immatricolate e un incremento del 3,1% su base annua. Questi dati confermano il successo della nuova generazione del SUV. Il modello in questione è anche il più venduto tra i brand europei. Scorrendo la classifica, invece, troviamo al nono posto il Toyota Hilux, un pickup apprezzato in tanti mercati e in grado di raggiungere quota 966.186 unità immatricolate (+0,3%).

In ottava piazza c’è la Toyota Camry, berlina in grado di registrare 984.193 esemplari venduti lo scorso anno, con anche un netto passo in avanti rispetto all’anno precedente (+8,9%). La Top 10 include al settimo posto la Hyundai Tucson, che totalizza 1.002.536 esemplari immatricolati in tutto il mondo con un incremento del 12,3% che rappresenta la crescita percentuale maggiore tra i modelli inclusi nelle prime dieci posizioni della classifica. Da segnalare anche il sesto posto del Chevrolet Silverado (1.021.221 unità vendute con un incremento dell’8,8%) e il quinto posto della Honda CR-V (1.040.254 esemplari e un calo dell’1,9%).

Quarta piazza per l’iconico pickup Ford F-Series, che ha totalizzato 1.059.641 (+10,7%). Sul podio c’è la Tesla Model Y, che occupa la terza posizione risultando anche la prima auto elettrica in classifica con un totale di 1.079.390 esemplari distribuiti in tutto il mondo e un calo dell’11,7% su base annua. Seconda posizione per la Toyota Corolla, che chiude il 2025 con 1.099.507 unità immatricolate e un calo del 9,7%. A conquistare il titolo di auto più venduta al mondo è la Toyota RAV4 che ha raggiunto quota 1.120.000 esemplari commercializzati su scala globale, migliorando i risultati ottenuti l’anno precedente dell’1,5%.

Se siete interessati al solo mercato italiano, potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle auto più vendute in Italia nel 2025.

Le altre

Come abbiamo visto, tra le 10 auto più vendute ci sono quattro Toyota, una Hyundai, una Honda, una Volkswagen, la Tesla e i pickup di Ford e Chevrolet. Scorrendo la classifica notiamo la BYD Song al 13° posto. Si tratta dell’auto cinese più venduta in assoluto con 897.381 esemplari distribuiti in tutto il mondo e un incremento del 26% rispetto all’anno precedente.

Tra i primi 100 modelli, inoltre, compaiono diverse vetture europee, con marchi come Mercedes, BMW, Audi e Volkswagen ma anche modelli di brand più generalisti come Opel, Dacia e Renault. Solo la Golf, oltre alla già citata Tiguan, riesce a entrare tra le prime 30 auto più vendute al mondo andando a considerare i soli marchi europei.

Per quanto riguarda le Case italiane, invece, bisogna scendere fino alle posizioni numero 84 e 85 dove troviamo il pickup Fiat Strada e la berlina Fiat Cronos, con poco più di 200.000 esemplari venduti ciascuna. Questi due modelli sono il fulcro della gamma sudamericana di Fiat che non è riuscita a piazzare i modelli europei, come la Panda, all’interno della classifica.