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Ufficio Stampa Chevrolet Ecco le preferite dagli americani

Il mercato delle quattro ruote negli Stati Uniti è completamente diverso da quello europeo. Gli automobilisti americani, infatti, preferiscono puntare su auto più grandi e, spesso, hanno un budget decisamente maggiore rispetto a quello dei loro “colleghi” europei, soprattutto in Paesi come l’Italia.

Queste differenze vengono confermate dalla classifica delle auto più vendute. Come riportato dal magazine specializzato Best-Selling Cars, infatti, la Top 10 dei modelli più venduti nel corso del primo trimestre del 2026 riflette chiaramente le preferenze degli automobilisti d’oltreoceano.

Le più vendute negli USA

Tra i modelli più venduti negli Stati Uniti troviamo, al decimo posto della classifica del primo trimestre 2026, la Chevrolet Equinox. Si tratta di un SUV pensato per le famiglie. Il modello ha raccolto oltre 61 mila ordini nel corso del primo quarto dell’anno, con un calo del 13,5% su base annua.

Nona posizione per una delle auto più note e acquistate al mondo, la Toyota Corolla. La vettura ha raggiunto oltre 62 mila immatricolazioni sul mercato americano con un incremento del 12,8% su base annua. Ricordiamo che la Corolla, nel 2025, ha sfiorato il titolo di auto più venduta al mondo. Ottava la Toyota Tacoma, altro modello familiare, che si attesta intorno a quota 69 mila unità, con un incremento del 15,8% su base annua.

In settima piazza c’è la Nissan Rogue, un altro SUV compatto (per gli standard americani) che ottiene sempre ottime vendite oltreoceano. Le immatricolazioni nel primo trimestre sono state oltre 70 mila con un incremento del 13%. Da segnalare anche GMC Sierra, sesta con 75 mila unità vendute e un calo del 3,7%.

Quinta posizione per la Toyota Camry, con poco più di 78 mila immatricolazioni e un incremento dell’11,3% su base annua, mentre al quarto posto troviamo il pick-up RAM, con oltre 98 mila unità vendute e un incremento del 25%. La fonte sottolinea come nella Top 5 ci dovrebbe essere anche la Model Y che dovrebbe aver raggiunto quota 78 mila unità immatricolate, ma non ci sono ancora dati definitivi.

Prima di passare alla Top 3, ricordiamo che potete dare un’occhiata alla classifica dei modelli più apprezzati in Italia consultando l’articolo dedicato alla Top 10 delle auto più vendute in Italia, aggiornata alla fine di aprile 2026.

La Top 3

La classifica delle auto più vendute negli Stati Uniti nel corso del primo trimestre del 2026 vede in terza posizione la Honda CR-V, un altro modello molto diffuso in tutto il mondo e che rappresenta un riferimento della gamma della Casa nipponica. Negli Stati Uniti, le immatricolazioni sono state oltre 99 mila unità, con un calo del 3,8%.

La seconda posizione viene conquistata da Chevrolet Silverado. Per il pick-up ci sono oltre 128 mila unità immatricolate, con un calo dello 0,7% rispetto allo scorso anno. Il modello più venduto è l’iconico Ford F-Series. Il pick-up della Casa americana ha toccato 159 mila unità vendute con un calo del 16% rispetto al primo trimestre 2025.