Le auto sono sempre più sicure e ben 18 nuovi modelli hanno ottenuto le 5 stelle nel test Euro NCAP ma nel 2026 si cambia e sarà introdotto un nuovo protocollo

Euro NCAP Sempre più auto ottengono le 5 stelle

L’ultimo round di test di sicurezza Euro NCAP conferma un trend sempre più evidente: le nuove auto che arrivano sul mercato sono molto sicure. L’ente, infatti, ha messo alla prova 23 nuovi modelli che sono stati valutati in modo indipendente dagli esperti di sicurezza di Euro NCAP, in vista dell’introduzione dei nuovi test nel 2026. Il risultato è sorprendente: 18 modelli sono riusciti a conquistare le cinque stelle al termine del test ottenendo, quindi, il massimo risultato. Ricordiamo che i test Euro NCAP tengono conto di quattro parametri: ogni veicolo viene analizzato e valutato in base alla sua efficacia nel proteggere adulti e bambini in caso di impatto oltre che all’attenzione verso gli altri utenti della strada, inclusi pedoni e ciclisti, e alle tecnologie disponibili per l’assistenza alla guida attiva.

Le auto più sicure

Come sottolineato in apertura, il nuovo round di test Euro NCAP ha preso in considerazione ben 23 modelli. Per 18 vetture, l’analisi si è conclusa con il punteggio massimo ovvero le cinque stelle su cinque assegnate da Euro NCAP. Ricordiamo che anche nel precedente test diverse vetture hanno raggiunto il massimo punteggio.

I modelli promossi a pieni voti sono:

Leapmotor B10

Mercedes-Benz CLE Coupé

Hongqi EHS7

Volvo EX90

BYD SEAL 6

Tesla Model Y

CUPRA Formentor

Škoda Elroq

Škoda Enyaq

CUPRA Leon

SEAT Leon

Subaru Solterra

Toyota bZ4X

Volkswagen ID.3

Audi A3

MG MGS9 PHEV

Lucid Gravity

Kia EV5

Ogni vettura ha dei punti di forza che la rendono molto sicura. Per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti adulti, il primo dei quattro parametri considerati dall’indagine, la classifica delle auto più sicure vede ai primi posti tre vetture: Leapmotor B10, Mercedes-Benz CLE Coupé e Hongqi EHS7. Per questi modelli, infatti, c’è un punteggio del 93% che risulta il più alto raggiunto dal lotto di 23 modelli analizzato e consente alle vetture di entrare nella Top 10 del 2025.

Per la seconda categoria dei test ovvero la sicurezza degli occupanti bambini, in cima alla classifica troviamo quattro modelli. Con un punteggio del 93%, infatti, conquistano la prima posizione la Volvo EX90, la Tesla Model Y e la Lucid Gravity oltre alla Leapmotor B10, già vista nella classifica precedente. Queste quattro vetture si piazzano al primo posto della classifica annuale che comprende tutti i test di sicurezza Euro NCAP del 2025 per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti bambini.

Il terzo parametro considerato è la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada. A staccare nettamente tutta la concorrenza, in questo caso, è la Mercedes-Benz CLE Coupé che ha raggiunto un punteggio massimo dell’87%, precedendo la Tesla Model Y, ferma all’86%, e la BMW 2 Series Gran Coupé (che come vedremo di seguito non è riuscita a ottenere le cinque stelle nel giudizio complessivo). Quello registrato dal modello Mercedes è il secondo punteggio più alto del 2025 per quanto riguarda la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada. Un risultato superiore (89%) è stato raggiunto solo dalla Tesla Model 3.

Per quanto riguarda la quarta categoria, Safety Assist, che comprende le tecnologie di sicurezza disponibili, la prima posizione spetta alla Tesla Model Y, con un notevole 92%. Questo risultato piazza il modello di Tesla al primo posto della classifica in questa quarta categoria di valutazione. Seconda, con un distacco netto, è la Volvo EX90, che si è fermata all’86%, mentre al terzo posto ci sono la BYD Seal 6 e la Lucid Gravity, con un punteggio complessivo dell’85%.

Le auto da quattro stelle

Alcuni modelli non sono riusciti a ottenere le cinque stelle ma hanno comunque conquistato un buon punteggio al termine dei test Euro NCAP. Le vetture in questione sono la Toyota Yaris Cross, la BMW Serie 2 Gran Coupé, la Nissan Qashqai, la Volkswagen Multivan e la Volkswagen Caddy. Per questi cinque modelli, al termine del test, c’è stata l’assegnazione di quattro stelle. Si tratta di un risultato comunque positivo e che conferma l’attenzione dei costruttori per la sicurezza.

Come verificare la sicurezza di un’auto

Ricordiamo che per verificare la sicurezza di un modello, ad esempio prima dell’acquisto, è possibile fare affidamento al database di Euro NCAP, consultabile liberamente da tutti gli utenti. Per verificare i risultati del test di sicurezza di una vettura è sufficiente accedere al sito ufficiale dell’ente, disponibile all’indirizzo euroncap.com, e poi alla sezione Ratings & Rewards. Per ogni modello e per ogni categoria analizzata sono disponibili molti dati aggiuntivi che vanno ad arricchire il semplice punteggio assegnato alla fine del test (le quattro categorie citate e il giudizio globale in stelle).

Dal 2026 si cambia

Il test Euro NCAP è destinato a cambiare nel corso dei prossimi anni. Nel corso del 2026, infatti, entrerà in vigore quella che l’ente definisce come “revisione più importante dall’introduzione del sistema di valutazione generale nel 2009“. Questa revisione, in particolare, prevede una modifica delle procedure di test e punteggio dei veicoli oltre all’introduzione di una nuova metodologia di valutazione “basata su quattro fasi chiave della sicurezza: guida sicura, prevenzione degli incidenti, protezione dagli incidenti e sicurezza post-incidente“. Le modifiche al protocollo sono state effettuate, secondo quanto si legge sul sito Euro NCAP, per poter “affrontare i rischi della guida moderna”. Per il futuro, inoltre, i protocolli di prova saranno quindi aggiornati ogni tre anni.

Secondo Michiel van Ratingen, Segretario generale Euro NCAP:

I protocolli del 2026 rafforzano ulteriormente il rigore e la pertinenza dei nostri test, premiando i veicoli che si comportano bene in tutte le fasi di sicurezza: prima, durante e dopo un incidente. Gli aggiornamenti ai protocolli garantiscono che i test, le analisi e le valutazioni di Euro NCAP rimangano la guida definitiva per i consumatori che apprezzano una guida imparziale sulla sicurezza delle auto più recenti.

Nel corso del 2025, come evidente consultando il database disponibile sul sito Euro NCAP, le cinque stelle sono state raggiunte da 65 modelli su un totale di 88 test effettuati. Le nuove norme, più stringenti e attente alla sicurezza, potrebbero cambiare questo rapporto, riducendo il numero di vetture in grado di raggiungere il punteggio massimo grazie a protocolli più rigorosi. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.