Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Porsche Sempre più sportive sulle strade italiane

Il segmento delle auto sportive, ricco di opzioni per gli appassionati, continua a crescere in Italia. Nonostante le difficoltà economiche, il caro carburante e gli elevati costi di manutenzione, le vetture di questo segmento di mercato sono molto richieste. La conferma arriva dai dati relativi ai primi 7 mesi del 2026, diffusi da UNRAE.

I numeri sono molto positivi, con l’intero comparto che arriva a sfiorare l’1% di market share, riuscendo a conquistare l’attenzione di tanti clienti che, in molti casi, non hanno particolari limiti di spesa e possono, quindi, acquistare anche i modelli più costosi. Andiamo ad analizzare gli ultimi dati in merito all’andamento del settore.

Un segmento in crescita

Il mercato delle auto sportive in Italia occupa una porzione rilevante del settore delle quattro ruote, con un market share dello 0,9% a luglio e dello 0,8% se andiamo a considerare il cumulato annuo (gennaio – luglio).

Nel corso del mese di luglio, le immatricolazioni sono state pari a 1.165 unità, con un incremento del 4,5% rispetto ai dati dello scorso anno. Nel parziale annuo, invece, si arriva a 8.405 unità, con un incremento dell’8,3%.

Si tratta di numeri che confermano l’ottimo stato di salute dell’intero settore, che registra una crescita simile a quella dell’intero mercato delle quattro ruote italiano (+9,1% dopo i primi sette mesi dell’anno in corso). Per maggiori dettagli in merito all’andamento del settore delle quattro ruote in Italia potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle immatricolazioni di luglio 2026.

Le auto più vendute

Il segmento delle “sportive“, come definito da UNRAE, comprende le cabrio e le spider + coupé, con tanti modelli disponibili per i clienti. Si tratta di una porzione di mercato eterogenea, con modelli molto costosi e con altri che, invece, sono decisamente più accessibili.

Ecco le 10 sportive più vendute a luglio 2026:

Porsche 911: 305; Mini: 151; Dongfeng Shine: 111; BMW Serie 4: 104; Mercedes CLE: 68; Mazda MX-5: 48; BMW Serie 2: 34; Ferrari Amalfi: 30; BMW i4: 30; Porsche Panamera: 29.

Questi, invece, sono i modelli che occupano la Top 10 del 2026:

Porsche 911: 1.664; Mini: 1.097; Mercedes CLE: 783; Mazda MX-5: 707; BMW Serie 4: 680; Dongfeng Shine: 604; BMW Serie 2: 407; BMW Z4: 264; BMW i4: 252; Porsche Panamera: 197.

Si tratta di una classifica molto variegata, ma che ha una protagonista su tutte, come la Porsche 911, che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutto il segmento di mercato e che è il sogno di tantissimi appassionati di auto sportive in tutto il mondo (oltre che in Italia).

Per maggiori dettagli sulle auto più vendute in Italia potete anche consultare la classifica delle auto elettriche e quella dedicata alle auto ibride plug-in.