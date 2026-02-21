Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

123RF Ecco gli ultimi dati sul mercato dell'usato in Italia

Il mercato dell’usato ha un peso sempre maggiore per il settore delle quattro ruote in Italia, anche per via del costo crescente dei veicoli nuovi che, rispetto a qualche anno fa, oggi costano molto di più, in tutti i segmenti. Gli automobilisti, quindi, puntano con sempre maggiore frequenza sull’usato, anche per le vetture più costose, come confermano i dati sui passaggi di proprietà.

Per diluire la spesa, inoltre, si nota un trend crescente ben preciso con tanti automobilisti che scelgono di acquistare un’auto usata in parallelo a una richiesta di finanziamento, soluzione che registra anche un aumento della durata. A fornire un quadro aggiornato sulla situazione è il nuovo Osservatorio Credit & Mobility di Experian-UNRAE che ha analizzato nel dettaglio l’attuale contesto del mercato per offrire una fotografia aggiornata della situazione.

Gli italiani scelgono l’usato

Anche a causa di un aumento dei prezzi delle auto nuove, gli automobilisti italiani scelgono con sempre maggiore frequenza di puntare sul mercato dell’usato che segue un trend ben diverso da quello del nuovo, che ha chiuso il 2025 con immatricolazioni in calo del 2,5%. Per quanto riguarda l’usato, infatti, i passaggi di proprietà sono aumentati dell’1,8% confermando un’attenzione sempre più elevata verso le auto di seconda mano.

Da segnalare anche un altro trend che caratterizza il mercato: per acquistare auto usate, infatti, si sceglie con sempre maggior frequenza la strada del finanziamento. Le pratiche di questo tipo, finalizzate all’acquisto di un veicolo usato, sono in crescita del 4,5%. Un altro dettaglio interessante è quello della durata: i finanziamenti superiori ai 5 anni sono cresciuti del 10,4% su base annua e ora rappresentano la scelta più popolare tra gli automobilisti.

Considerando tutti i finanziamenti per auto usate, infatti, ben il 40,8% delle pratiche prevede una durata superiore ai 5 anni. In questo modo, l’acquirente ha la possibilità di ridurre al minimo la rata mensile e l’impatto dell’acquisto dell’usato sul budget familiare. La crescita dei finanziamenti si accompagna anche a un’attenzione maggiore da parte degli automobilisti verso le auto di maggior valore, con riferimento alla fascia di prezzo tra 15.000 euro e 35.000 euro.

È interessante anche l’aumento del 34,8% dei passaggi di proprietà per le auto ibride, che oggi hanno una quota del 10,2%. In futuro, il peso delle auto elettrificate per il mercato dell’usato sarà sempre più rilevante. In questo momento, le auto elettriche possono rappresentare una scelta conveniente anche per chi valuta l’acquisto di un modello usato.

Armando Capone, amministratore delegato di Experian Italia, chiarisce l’attuale stato del mercato:

“L’analisi dei flussi di finanziamento 2025 mostra che gli italiani stanno cambiando il modo di acquistare un’auto. Nell’usato aumentano le durate oltre i 5 anni (oltre 10%), una scelta che consente di accedere a veicoli di fascia superiore mantenendo rate sostenibili. In parallelo vediamo un mercato dell’usato in crescita (+4,5%) e il consolidamento degli ibridi”.

Andrea Cardinali, direttore generale UNRAE, anticipa, invece, alcune previsioni per il mercato del 2026: