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Il mercato delle auto usate ha chiuso il mese di agosto con numeri in linea con quelli dello scorso anno, mentre il rapporto tra passaggi di proprietà e nuove immatricolazioni continua a essere molto alto. La conferma arriva dall’analisi del mercato dell’usato pubblicata dall’Automobile Club d’Italia. Andiamo ad analizzare i dati completi.

I numeri

Per quanto riguarda il mese di agosto 2026, i passaggi di proprietà di automobili sono stati pari a 179.397, contro i 179.731 di agosto 2025, con una diminuzione dello 0,2%. Passando alle due ruote, si registra un totale di 40.968 passaggi di proprietà, in aumento del 2,2% rispetto ai 40.104 raggiunti nell’agosto dell’anno passato.

Complessivamente, il mese di agosto si chiude con 244.845 passaggi totali, in calo dello 0,4% rispetto ai 245.737 di agosto 2025. I dati sono abbastanza chiari: l’ottavo mese del 2026 ha evidenziato numeri in linea con quelli raccolti dal settore lo scorso anno, con una leggera crescita delle moto che compensa il rallentamento del comparto delle quattro ruote.

Considerando il parziale annuo, invece, i passaggi di proprietà delle autovetture sono diminuiti dello 0,4%, mentre quelli dei modelli a due ruote sono cresciuti dell’1,6%. Il dato unico che unisce entrambe le categorie evidenzia un andamento che segue quello dello scorso anno per il settore dell’usato in Italia, mentre, ricordiamo, le immatricolazioni sono in netta crescita.

Da segnalare, per quanto riguarda i dati relativi al mese di agosto, una crescita delle auto ibride nel mercato dell’usato, che ora rappresentano l’11% per l’ibrido a benzina e il 2,2% per quello diesel. Le elettriche, invece, sono ferme a una quota ridotta, pari all’1,2%.

Il rapporto tra usato e nuovo

È sempre interessante analizzare l’andamento del mercato dell’usato in rapporto a quello del nuovo. Per quanto riguarda le auto, infatti, nel periodo gennaio-agosto sono state vendute 185 auto usate per ogni 100 auto nuove immatricolate. Nel mese di agosto si è toccato, però, un picco, a causa del rallentamento del mercato del nuovo, che nel corso dell’ottavo mese dell’anno registra, tradizionalmente, volumi inferiori. Ogni 100 auto immatricolate, infatti, sono state vendute ben 258 auto usate.

Il dato sulle radiazioni

Passando al capitolo delle radiazioni, il mese di agosto fa segnare una tendenza al rialzo. Le autovetture cancellate dal PRA hanno raggiunto le 64.094 unità, mettendo a segno un +1,3% rispetto alle 63.293 dello stesso mese del 2025. A trainare questo risultato è stato soprattutto l’incremento delle demolizioni (+7,1%), una dinamica che ha ampiamente bilanciato la flessione del 10,8% registrata dalle esportazioni.

Di conseguenza, il tasso unitario di sostituzione mensile si attesta a 0,92, traducendosi in 92 vetture radiate per ogni 100 nuove immatricolazioni, un dato superiore alla media di 0,70 calcolata sui primi otto mesi dell’anno. Il segno più coinvolge anche il comparto delle due ruote, con le radiazioni dei motocicli che salgono a 6.654 unità, pari a un +7,1% rispetto alle 6.210 di agosto 2025.

Considerando tutto il parco circolante, invece, le radiazioni sono state pari a 77.085 (+2,3% su base annua). Nel parziale annuo, si registra una crescita delle radiazioni per le autovetture (+5,9%), per i motocicli (+2%) e per il totale dei veicoli (+5,1%).