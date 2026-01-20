Quali sono i nuovi trend del mercato delle auto usate nel 2025/2026: la domanda è in crescita mentre il prezzo è in calo rispetto al 2024

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Ecco le tendenze del mercato delle auto usate in Italia

Il mercato delle auto usate è in crescita in Italia, sia in termini di domanda che di richiesta. Questo trend è legato soprattutto ai prezzi delle auto nuove che continuano a essere molto elevati. Nel frattempo, invece, l’usato registra un calo del prezzo medio, soprattutto per quanto riguarda le auto elettriche. A confermare questi dati è l’analisi annuale di AutoScout24 che offre una fotografia aggiornata dell’attuale stato del mercato delle quattro ruote con un riferimento particolare al settore dell’usato.

Le tendenze del mercato dell’usato

Come abbiamo visto nei giorni scorsi nel nostro approfondimento, il mercato dell’usato in Italia ha chiuso in crescita il 2025, con un sostanziale passo in avanti dei trasferimenti di proprietà. Il nuovo report va ad approfondire quelle che sono le principali tendenze del mercato nel corso dell’anno appena concluso, evidenziando alcuni aspetti chiave per il settore. In particolare, si registra una crescita della domanda, con un incremento del 2,1%, e, nello stesso tempo, un aumento dell’offerta, con un passo in avanti dell’1%, rispetto al 2024.

Per quanto riguarda i prezzi, ci sono due aspetti da sottolineare. Il valore medio delle auto usate è in calo del 3,4%, attestandosi a 21.273 euro. Nello stesso tempo, però, questo dato continua a essere nettamente superiore rispetto ai valori pre-pandemia, un periodo che ha rappresentato un vero e proprio spartiacque per il settore delle quattro ruote (e non solo). In particolare, la crescita del prezzo medio di un’auto usata è pari al 39,8%.

Un altro dato interessante da tenere in considerazione è quello del valore delle auto elettriche usate. In questo caso, infatti, il calo registrato dai modelli a zero emissioni di seconda mano è più significativo rispetto alla media del mercato. Su base annua, infatti, si registra un calo dell’8,3%, a fronte di una media europea pari al 6%. Questo calo potrebbe essere legato anche alla crescita delle elettriche “nuove” che nel 2025 hanno fatto segnare un vero e proprio boom, come confermano i dati sulle immatricolazioni in Italia nel corso dell’anno appena concluso.

I brand più richiesti

Gli automobilisti italiani che si mettono alla ricerca di un’auto usata hanno le idee chiare. Il brand di riferimento del mercato continua a essere Fiat, che conquista saldamente la prima posizione. Alle spalle, però, troviamo quattro marchi tedeschi (nell’ordine Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen e BMW). Curiosamente, la classifica europea vede gli stessi brand ma con posizioni invertite (nell’ordine Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi e, al quinto posto, Fiat).

Tra le auto, invece, la più richiesta dagli italiani è la Volkswagen Golf che precede la best seller Fiat Panda oltre alla Mercedes Classe A, una vera e propria icona tra le premium accessibili. La Top 5 viene completata dalla Fiat 500 e dall’Audi A3.

Per quanto riguarda le auto elettriche, invece, la più richiesta in Italia è la Tesla Model 3 che precede la Tesla Model Y. In terza e quarta posizione troviamo due city car molto apprezzate da chi si muove in città, come la Fiat 500e e la Smart ForTwo. Al quinto posto, invece, c’è un vero e proprio sogno degli appassionati come la Porche Taycan.