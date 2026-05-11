L'ultimo bollettino Auto-Trend ci offre una fotografia aggiornata dell'andamento del mercato delle auto usate in Italia: ecco come sta cambiando il settore

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iStock In calo i passaggi di proprietà ad aprile 2026

Il mercato delle auto usate in Italia rallenta ad aprile 2026, mentre crescono i passaggi di proprietà per le moto. A fare il punto della situazione è il tradizionale appuntamento con il bollettino mensile Auto-Trend di ACI, che ci offre una fotografia aggiornata dell’andamento del mercato.

Ecco tutti i dettagli relativi all’andamento del mercato dell’usato in Italia considerando i dati aggiornati ad aprile.

I dati di aprile

Nel corso del mese di aprile 2026, come confermato dal nuovo bollettino Auto-Trend, i passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 261.436. Questo dato è depurato delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) e rappresenta un calo dell’1,5% rispetto a quanto registrato nel corso dell’aprile dello scorso anno (il calo netto è di circa 4 mila pratiche in meno).

Questo risultato è in netta controtendenza con quanto registrato dai dati di marzo 2026, che avevano evidenziato una crescita sostanziale dei passaggi. Incrociando questi dati con i dati sulle immatricolazioni di nuove vetture, inoltre, si nota come per ogni 100 nuove autovetture sono state vendute 182 auto usate.

Per quanto riguarda i motocicli, invece, il trend è opposto. In questo caso, i passaggi di proprietà, anche qui senza considerare le minivolture, sono stati 70.214, con un sostanziale incremento rispetto allo scorso anno. La crescita annua, infatti, è stata del 10,3%, pari a quasi 7 mila passaggi in più.

Il dato complessivo, che tiene conto di autovetture e motoveicoli, per il mese di aprile è di 374.058, con un aumento dello 0,8% su base annua.

Il cumulato annuo

Passiamo ora ai dati del 2026 (considerando il periodo gennaio-aprile 2026). In questo caso, registriamo:

-0,7% per i passaggi di proprietà delle autovetture;

per i passaggi di proprietà delle +2,2% per i passaggi di proprietà dei motocicli;

per i passaggi di proprietà dei -0,1% per i passaggi di proprietà complessivi.

In sostanza,il calo delle auto usate è compensato dalla crescita delle moto usate e il mercato, nel suo complesso, resta quasi stabile. Per quanto riguarda il rapporto tra auto nuove e auto usate, dopo i primi quattro mesi dell’anno, per ogni 100 nuove immatricolazioni si registrano 180 vendite di vetture usate, con un rapporto molto simile a quello evidenziato ad aprile.

Gli altri dati

Il report ci offre altre informazioni interessanti sull’andamento del mercato. Partiamo dalle radiazioni. Nel corso dei primi quattro mesi dell’anno, infatti, si registrano i seguenti dati per quanto riguarda appunto le radiazioni: +3,6% per le autovetture, +3,9% per i motocicli e +2,9% per tutti i veicoli.

Per i passaggi di proprietà tra le auto, invece, si evidenzia una sostanziale crescita delle auto ibride a benzina, con un incremento percentuale del 29% che porta questa categoria di vetture a rappresentare oggi l’11,7% di tutte le pratiche di passaggio. Crescono anche le elettriche (+47,6% ad aprile) ma la quota resta pari a poco più di un punto percentuale.

Da segnalare anche una crescita della quota delle auto con età compresa tra 20 e 29 anni per quanto riguarda i passaggi di proprietà. Ad aprile, infatti, queste hanno rappresentato il 16,6% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture, contro il 14,9% di aprile 2025.

Continuiamo a monitorare l’andamento del mercato auto Italia, vedremo che cosa ci riserverà per il prossimo mese e i dati cumulativi, a fine giugno, del primo semestre 2026.