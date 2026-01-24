Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

carVertical Ecco i risultati dello studio di carVertical

Le auto usate sono sempre più richieste, anche per via dell’aumento dei costi delle auto nuove. Non tutti i modelli hanno lo stesso successo sul mercato, soprattutto in Italia dove i gusti degli automobilisti sono ben precisi e sono orientati principalmente su un numero selezionato di modelli. La conferma arriva da un nuovo studio di carVertical, società leader nel settore della raccolta di dati per il settore automobilistico. L’indagine, in particolare, chiarisce quali sono stati i veicoli preferiti dagli italiani per quanto riguarda il settore delle auto usate nel corso del 2025 e mette in evidenza anche alcune criticità da non sottovalutare.

Le auto più cercate

La Top 10 delle auto più cercate in Italia comprende diversi modelli molto interessanti e, dopo due anni di dominio della Fiat 500, che nel biennio precedente aveva conquistato la prima posizione, vede un passaggio di testimone al vertice. In decima posizione, tra le auto più controllate sulla piattaforma, troviamo l’Audi Q3, che raccoglie l’1,6% delle ricerche. Seguono la Fiat 500X (1,7%), la Range Rover (1,8%), l’Alfa Romeo Giulietta (1,8%), la Fiat Panda (1,8%), che ricordiamo è l’auto nuova più venduta in assoluto in Italia, e la Fiat 500 (2,1%). Sfiora il podio l’Alfa Romeo Stelvio (2,1%) mentre al terzo posto troviamo la Mercedes Classe A (2,2%) che viene preceduta dall’Audi A3 (3,1%). La prima posizione della classifica delle auto più cercate in Italia nel corso del 2025 è conquistata dalla Volkswagen Golf, a cui fanno riferimento il 3,9% di tutti i controlli effettuati sulla piattaforma. Da segnalare, quindi, che ci sono cinque modelli di marchi italiani nella Top 10 ma le prime posizioni sono dominate da brand tedeschi. Ricordiamo che, per supportare gli utenti, carVertical ha di recente pubblicato un’indagine con i principali trend del mercato delle auto usate per il 2026.

I rischi da non sottovalutare

carVertical evidenzia anche alcuni rischi da non sottovalutare prima di prendere un’auto usata. La Volkswagen Golf, ad esempio, è l’auto che ha registrato il maggior numero di danni con il 17,5% di tutti i modelli controllati su carVertical che risulta danneggiato. In questa classifica seguono l’Audi A3 (14,3%) e la Fiat 500 (12,3%). Da non sottovalutare la sempre molto diffusa truffa del contachilometri, con la manipolazione che mira a ridurre il numero di chilometri che vengono visualizzati. Tra le auto più cercate in Italia nel 2025, è l’Alfa Romeo Stelvio il modello che viene coinvolto più spesso in questo tipo di frode, con il 3,8% dei casi. Seguono la Range Rover (3,2%) e l’Audi A3 (3,1%). Attenzione anche alla Fiat Panda che ha registrato il più alto numero medio di chilometri manomessi (circa 78 mila). Tutti questi fattori devono essere sempre considerati con attenzione al momento della scelta di un’auto usata.

Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico di carVertical, ha commentato: