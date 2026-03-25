Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Fiat guida la classifica delle auto usate più cercate online

Il mercato delle auto usate è sempre più importante e un gran numero di automobilisti, al momento di scegliere il veicolo da acquistare, analizza le opzioni di “seconda mano” con l’obiettivo di trovare modelli di buona qualità a un prezzo più accessibile.

Il crescente interesse verso l’usato è confermato da una nuova indagine di Subito.it, il sito di annunci che si occupa di tanti settori differenti ma che, di recente, ha registrato un vero e proprio boom dell’interesse degli utenti per il mercato delle auto usate. Tra le 38 categorie del sito web di Subito.it, infatti, la sezione dedicata alla vendita di automobili è oggi posizionata al primo posto per numero di visite, con un numero di utenti sempre maggiore.

Per fare il punto della situazione, il portale ha stilato una classifica dei modelli più cercati dagli italiani, in modo da mettere in evidenza quali sono le preferenze di chi sceglie l’usato.

Un mercato in crescita

Prima di entrare nei dettagli dell’analisi sui modelli più cercati, riepiloghiamo i numeri della sezione dedicata agli annunci di auto usate di Subito.it: il portale ha rivelato che il numero di visite è cresciuto del 19,4% nel confronto tra i dati del 2025 e quelli dell’anno precedente con circa 500.000 annunci pubblicati da 250.000 venditori privati e da ben 8.000 professionisti del settore che, con sempre maggiore frequenza, scelgono di affidarsi al marketplace per trovare nuovi utenti.

Le più cercate dagli italiani

La classifica delle auto più cercate dagli italiani che intendono acquistare una vettura usata vede al decimo posto la Fiat 500X. Il crossover compatto di Fiat, ormai fuori produzione, continua a essere uno dei modelli preferiti dagli italiani. Nona posizione per un’altra icona italiana come la Fiat Punto, che conquista gli automobilisti anche grazie a un prezzo accessibile.

Ottava piazza per l’Alfa Romeo Giulietta, la segmento C che, nonostante sia uscita di scena da alcuni anni, è ancora un simbolo del marchio. Scorrendo la classifica troviamo anche la Volkswagen Polo, l’Audi A3 e la Fiat Panda 4×4, un altro esempio di icona del passato che non passa mai di moda.

C’è poi la Smart, che occupa la quarta posizione. Sul gradino più basso del podio troviamo la Volkswagen Golf, modello che da anni è un riferimento assoluto del segmento C, anche per quanto riguarda il mercato delle auto usate. Seconda posizione per la Fiat 500, richiestissima sul mercato dell’usato.

A guidare la classifica delle auto più cercate dagli italiani che intendono acquistare un veicolo usato su Subito.it non può che esserci la best seller per eccellenza del mercato ovvero la Fiat Panda che si conferma un punto di riferimento assoluto del mercato delle quattro ruote.

La classifica dei marchi, invece, vede nelle prime posizioni BMW, Mercedes e Audi e poi Mini e Fiat. Per il brand torinese si registra una crescita del 16,3% delle richieste su base annua. Quinta posizione per Toyota che precede Jeep, Alfa Romeo, Porsche e Ford.