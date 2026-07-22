Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Ecco la Top 10 delle preferite dagli italiani

Il mercato delle auto usate continua a rappresentare un punto di riferimento per gli automobilisti italiani, anche per via di un prezzo decisamente più accessibile rispetto a quello delle auto nuove. Una nuova indagine di AutoUncle ci offre una fotografia aggiornata delle preferenze degli italiani in tema di auto usate, andando a stilare la classifica delle dieci auto usate più vendute in Italia nel corso del primo semestre del 2026. In cima alla Top 10 ci sono alcuni dei modelli più diffusi e apprezzati nel nostro Paese. Le sorprese, però, non mancano di certo. Ecco i dettagli completi.

Le usate più vendute

La Top 10 delle auto usate più vendute in Italia nel corso del primo semestre del 2026 vede al decimo posto la Peugeot 208, con un totale di 4.115 unità e un prezzo mediano di 12.000 euro. In nona posizione, invece, troviamo un modello di segmento decisamente superiore come l’Alfa Romeo Stelvio. L’apprezzato SUV della Casa italiana, infatti, ha raggiunto quota 4.118 esemplari a fronte di un prezzo di 21.500 euro, importo decisamente inferiore rispetto a quanto richiesto per un SUV premium di segmento D.

Scorrendo la classifica, in ottava posizione, troviamo la Volkswagen T-Roc, con 4.146 esemplari venduti e un prezzo di 19.999 euro. Settima piazza per un altro modello Peugeot, come l’apprezzata Peugeot 3008 che ha raggiunto quota 4.520 esemplari nel corso del primo semestre, con un prezzo di 16.900 euro. Al sesto posto della classifica troviamo l’Audi A3 che registra un totale di 4.573 unità vendute nel periodo considerato. Il prezzo è di 18.000 euro. Da segnalare che la A3 è anche il modello che si vende più velocemente, con una media di 46 giorni.

In quinta posizione c’è la Jeep Compass, con 4.781 unità vendute e un prezzo di 17.900 euro. Il SUV di Jeep è quello che si vende più lentamente, con una media di 84 giorni di tempo per lasciare il piazzale. Un gradino sotto al podio c’è la Citroën C3, che ha raggiunto quota 5.208 esemplari venduti, con un prezzo medio di 10.500 euro. Ricordiamo che un’altra indagine ha individuato quali sono i modelli usato più cercati e più rischiosi. Ci sono anche modelli che non perdono valore nel tempo.

La Top 3 delle più vendute

Sul gradino più basso del podio, invece, c’è la Fiat Panda, da anni auto più venduta in Italia considerando il settore delle vetture nuove. In questo caso, la Panda è terza con un totale di 6.658 unità e un prezzo di 8.900 euro. Seconda posizione per un altro modello molto diffuso in Italia come la Jeep Renegade, protagonista del mercato delle auto usate con un totale di 7.506 unità vendute. Il costo a cui viene venduto il SUV di Jeep è di 15.000 euro.

A guidare la classifica delle auto più vendute in Italia, considerando il mercato dell’usato, c’è la Fiat 500, vera e propria icona del mercato delle quattro ruote. Grazie a un prezzo molto più basso rispetto al nuovo (la mediana è di 10.500 euro come prezzo di vendita), la 500 è riuscita a conquistare la prima posizione con un totale di 7.553 esemplari venduti.