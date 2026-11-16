Bosch, come cambia l’auto del futuro tra software e nuovi motori

22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

Virgilio Motori Alla conferenza Bosch Mobility emerge una nuova idea di automobile

L’automobile sta vivendo una trasformazione che va ben oltre il passaggio dal motore endotermico a quello elettrico. A cambiare è il modo stesso in cui viene progettata, costruita e utilizzata nel corso degli anni. Durante la conferenza Bosch Mobility Original Equipment in Italy abbiamo approfondito quella che, secondo il colosso tedesco, sarà l’evoluzione della mobilità nei prossimi anni.

Dal software ai sistemi di assistenza alla guida, passando per le tecnologie che intervengono direttamente sulla dinamica del veicolo, emerge un quadro in cui elettronica e meccanica sono sempre più legate. Il tutto senza trascurare il ruolo dell’Italia, che continua a rappresentare un importante polo di competenze per l’industria automotive.

L’auto non smette di evolversi dopo l’acquisto

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato quello del Software Defined Vehicle (SDV), ovvero l’automobile definita dal software. Un concetto di cui si sente parlare sempre più spesso e che potrebbe cambiare profondamente il rapporto tra il proprietario e la propria vettura. Fino a qualche anno fa, le caratteristiche di un’auto rimanevano sostanzialmente quelle stabilite al momento dell’acquisto. Oggi, invece, grazie agli aggiornamenti da remoto, è possibile migliorare alcuni aspetti del veicolo anche a distanza di tempo.

Non parliamo soltanto dell’infotainment o dell’introduzione di nuove applicazioni, ma anche di funzionalità legate al comfort, alla sicurezza e al comportamento dinamico dell’automobile. Per le case automobilistiche significa ripensare l’intera architettura elettronica dei propri modelli, oltre che ridurre i tempi di sviluppo delle nuove tecnologie. Non a caso, secondo le previsioni di Bosch, il mercato del software automotive potrebbe raggiungere un valore di circa 200 miliardi di euro entro il 2030.

Tra le soluzioni più interessanti approfondite durante la conferenza figurano i sistemi steer-by-wire e brake-by-wire. In sostanza, il comando impartito da chi guida viene trasmesso attraverso segnali elettronici agli attuatori che gestiscono lo sterzo e la frenata. Per lo sterzo si aprono possibilità particolarmente interessanti, dato che durante una manovra di parcheggio, ad esempio, potrebbero bastare movimenti più contenuti del volante per ottenere un ampio angolo di sterzata.

Su una strada ricca di curve, invece, il sistema può adottare una risposta più diretta e precisa. Sul fronte della frenata, Bosch ha sviluppato una soluzione che prevede due dispositivi indipendenti: un attuatore di nuova concezione e un sistema ESP tradizionale. La vera sfida, naturalmente, è mantenere quella naturalezza di risposta a cui gli automobilisti sono abituati, sfruttando al tempo stesso la maggiore libertà progettuale offerta dall’elettronica.

Il futuro dei motori non è soltanto elettrico

Direttamente collegato alle tecnologie by-wire è il Vehicle Motion Management, un sistema sviluppato da Bosch per gestire in maniera coordinata sterzo, freni, telaio e propulsore. L’idea è quella di andare oltre le tradizionali modalità di guida già presenti su molte vetture. Attraverso il software, infatti, la stessa automobile può privilegiare l’agilità nel traffico cittadino, adottare un comportamento più sportivo oppure puntare sul massimo comfort durante un lungo viaggio.

A rendere ancora più interessante il progetto è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che può lavorare in background per personalizzare il comportamento della vettura. Una tecnologia che potrebbe trovare spazio tanto sulle utilitarie quanto sulle supercar, naturalmente con caratteristiche e risposte differenti.

Nel campo della sicurezza e degli ADAS, Bosch può contare su un’esperienza che abbraccia praticamente tutte le componenti dell’automobile, dai radar alle telecamere, passando per i sistemi frenanti e i computer di bordo. Tra le novità ci sono i radar di settima generazione, affiancati da algoritmi progettati per interpretare quanto accade attorno alla vettura.

Particolarmente interessante è il rapporto con la Cina, dove la velocità di sviluppo delle tecnologie automobilistiche ha raggiunto livelli considerevoli. Bosch collabora con partner tecnologici locali per realizzare sistemi avanzati di assistenza alla guida, sfruttando poi le competenze del team italiano per adattarli alle esigenze dei costruttori europei. L’obiettivo è portare sul mercato soluzioni sempre più competitive, riducendo i tempi di sviluppo senza trascurare la sicurezza.

Nonostante la crescente elettrificazione del settore, Bosch continua a sostenere la coesistenza di differenti tecnologie di propulsione. L’azienda investe nello sviluppo dei motori a batteria, ma anche nell’ottimizzazione delle unità endotermiche, nei sistemi ibridi, nelle celle a combustibile e nei motori alimentati a idrogeno. Del resto, le esigenze di una piccola automobile utilizzata prevalentemente in città sono ben diverse da quelle di un mezzo pesante chiamato a percorrere centinaia di chilometri ogni giorno.

In questo scenario si inserisce anche il Digital Fuel Twin, una soluzione digitale che permette di registrare l’impiego di carburanti a basso impatto climatico e documentare la conseguente riduzione delle emissioni di CO₂. La tecnologia è attualmente oggetto di sperimentazione anche in Italia e potrebbe contribuire a valorizzare l’impiego dei carburanti rinnovabili, soprattutto in abbinamento alle motorizzazioni ibride.

Il ruolo dell’Italia nello sviluppo delle nuove tecnologie

La rivoluzione digitale non riguarda esclusivamente le automobili, una parte importante della strategia Bosch interessa infatti il mondo dei veicoli commerciali. In questo settore la tecnologia ha ricadute economiche particolarmente evidenti, dove ridurre i consumi, limitare i periodi di fermo dei mezzi e migliorare la sicurezza significa abbattere i costi di gestione delle flotte. Bosch punta sull’integrazione tra sistemi di assistenza alla guida, software e servizi connessi, oltre che sullo sviluppo delle alimentazioni alternative.

Le vendite di tecnologie destinate ai veicoli commerciali pesanti superano attualmente i 4 miliardi di euro e, secondo le stime dell’azienda, potrebbero raddoppiare entro la metà degli anni Trenta.

Virgilio Motori

Con un fatturato di 55,8 miliardi di euro nel 2025, la divisione Mobility rappresenta il principale settore di attività del Gruppo Bosch, in questo contesto, l’Italia occupa una posizione tutt’altro che marginale. La struttura italiana di Robert Bosch GmbH conta oltre 180 collaboratori, di cui circa 150 ingegneri, impegnati nello sviluppo di soluzioni per la mobilità. A questi si aggiungono le competenze di ETAS, specializzata nel software automotive e nella sicurezza informatica, e di Bosch Engineering, presente con i propri team a Torino e Modena.

Proprio la vicinanza alle eccellenze della Motor Valley, tra cui Dallara, Lamborghini, Maserati e Pagani, permette di sviluppare tecnologie e soluzioni personalizzate anche per le automobili ad alte prestazioni. Ed è forse questo uno degli aspetti più significativi emersi durante l’incontro: in un mercato sempre più globale, l’Italia conserva un patrimonio di competenze ingegneristiche che può contribuire concretamente a definire l’automobile di domani.