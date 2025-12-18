I 5 brand auto che crescono di più in Italia

Ecco quali sono i marchi che stanno facendo segnare una crescita maggiore sul mercato, in termini di immatricolazioni, nel corso del 2025, rispetto allo scorso anno

Ufficio Stampa Stellantis Il mercato sta premiando questi marchi

Il mercato auto italiano si appresta a chiudere un 2025 negativo. Considerando i dati UNRAE aggiornati a fine novembre, infatti, le immatricolazioni sono in calo del 2,4%. Chiaramente, non tutti i brand sono in difficoltà e diversi stanno facendo registrare un anno positivo, con una sostanziale crescita delle immatricolazioni. Ecco quali sono i 5 marchi che crescono di più in Italia nel 2025.

I brand che crescono di più

Prima di entrare nei dettagli, facciamo una precisazione. Per la definizione di quest’elenco abbiamo considerato solo i marchi già affermati sul mercato e non quelli che hanno debuttato da poco e che stanno costruendo la loro gamma in questi mesi (di questi brand, in ogni caso, ne parleremo nel paragrafo conclusivo). Allo stesso modo, non vengono considerati i marchi con volumi molto contenuti (con una quota di mercato inferiore allo 0,5%) per cui anche poche decine di vetture in più possono tradursi in una crescita percentuale sostanziale.

Completata questa doverosa premessa, uno dei brand più in crescita in Italia è, senza dubbio, MINI. Per il marchio britannico del Gruppo BMW, infatti, si registrano un totale di 14.472 immatricolazioni con un incremento del 26,25% rispetto allo scorso anno e con una quota di mercato pari all’1,02%. Un altro marchio da tenere d’occhio è Alfa Romeo che, grazie al debutto di Junior, ha cambiato passo in questo 2025 raggiungendo quota 26.592 unità immatricolate nei primi undici mesi dell’anno, con un miglioramento del 27,33% rispetto all’anno passato e con un market share dell’1,88%. Per la Casa, però, le vendite al di fuori dell’Italia sono ancora insoddisfacenti.

Dati positivi arrivano anche da MG, ormai una certezza del mercato delle quattro ruote in Italia e sempre più vicino alla Top 10. Il marchio ha raggiunto 46.627 unità vendute nel corso del 2025, registrando una crescita del 27,86% rispetto allo scorso anno. La quota di mercato è del 3,29%. Anche se con volumi più ridotti, cresce anche Honda, che totalizza 9.058 immatricolazioni con un ottimo dato in termini di crescita percentuale, pari al 29,66%. Numeri molto positivi arrivano anche da Cupra, ormai marchio affermato e conosciuto dagli appassionati. Il brand del Gruppo Volkswagen ha raggiunto 20.316 unità immatricolate con un aumento del 34,04% e con una quota di mercato dell’1,43%.

Per approfondire l’andamento di tutto il mercato delle quattro ruote potete dare un’occhiata ai dati sulle immatricolazioni di novembre 2025, mese chiuso con numeri in linea con il 2024.

Gli altri marchi in forte crescita

Ci sono anche altri brand che stanno vivendo un 2025 ottimo e che non abbiamo considerato nel paragrafo precedente perché ancora in fase di espansione sul mercato italiano. Uno di questi è, senza dubbio, BYD che si appresta a chiudere il suo primo anno completo di permanenza sul mercato italiano. La Casa cinese ha raggiunto 20.275 unità vendute con un incremento pari al +842% rispetto allo scorso anno (il dato è poco indicativo visto che il brand ha debuttato sul finire del 2024 in Italia). Una crescita record la sta vivendo un’altra Casa cinese come Omoda & Jaecoo che, con 13.286 unità immatricolate, fa segnare un ottimo +574%. Dati ottimi arrivano anche da Leapmotor, un altro brand che si è affermato quest’anno sul mercato italiano. Le immatricolazioni sono state 5.075 unità e la crescita è del 2222%.