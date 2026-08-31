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Ufficio Stampa BYD Crescono ancora i brand cinesi in Europa

Il mercato europeo continua a crescere, spinto anche dai nuovi brand cinesi che stanno contribuendo all’incremento delle immatricolazioni rispetto allo scorso anno. I dati forniti da Dataforce, infatti, confermano un incremento del 4,1% nel corso del mese di luglio 2026, con un totale di circa 1,1 milioni di unità.

Andando a considerare il parziale annuo e, quindi, il periodo compreso tra gennaio e luglio, le immatricolazioni sono state pari a circa 8,3 milioni di unità, con un incremento del 5,7% su base annua. In questo contesto, le Case cinesi si stanno ricavando uno spazio sempre più rilevante sul mercato. Nel frattempo, anche alcuni brand storici europei stanno vivendo un buon momento.

I numeri dei brand cinesi

Secondo l’analisi, i marchi cinesi hanno raggiunto complessivamente una quota di mercato pari all’11,2% a luglio, facendo registrare un nuovo record. Questo risultato è legato a doppio filo alla crescita delle vendite, con un mese chiuso con un eccellente +107% su base annua.

A guidare l’ascesa dei brand cinesi è BYD, che aumenta le vendite del 150%, seguita da Chery, che con i marchi Omoda e Jaecoo cresce del 202%. Da segnalare anche i passi in avanti di MG, brand di proprietà di Saic, che ha chiuso il mese con un ottimo +22%.

Anche Geely, una delle ultime arrivate nel settore europeo, inizia a ritagliarsi il suo spazio, con un incremento del 21%. Le Case cinesi sono oggi sempre più una realtà e i dati di luglio non fanno altro che confermare quanto già evidente dai risultati del primo semestre.

Ricordiamo che il mercato italiano sta crescendo e sta raccogliendo numeri molto importanti, confermandosi come uno dei principali big market europei, con un incremento percentuale significativo rispetto all’anno passato.

Bene anche alcuni brand storici

Il buon momento del settore europeo è legato anche ai risultati di alcuni marchi storici come Fiat, che ha chiuso il mese con un buon +26%, e Citroën, in espansione del 16%. C’è anche da evidenziare un +11% per Renault.

Sopra la media del mercato troviamo anche Mercedes con un buon 4,7%. Sotto media, invece, ci sono Toyota (+2,3%) e Bmw (+1,7%). Risultati negativi per Ford (-16%), Hyundai-Kia (-8,5%), Nissan (-5,8%) e per il Gruppo Volkswagen (-3%).

Per maggiori dettagli in merito all’andamento del comparto europeo vi rimandiamo alla Top 10 delle auto più vendute in Europa nel corso del mese di luglio. La classifica aggiornata mostra diverse sorprese anche se nelle prime posizioni compaiono alcuni modelli best seller del settore.

L’andamento del mercato andrà monitorato con attenzione nei prossimi mesi. Da una parte, infatti, ci sono i brand cinesi che continuano a rafforzare la loro presenza. Dall’altra parte, diversi marchi storici stanno facendo passi in avanti e non hanno intenzione di cedere il passo agli ultimi arrivati. In questo contesto, si registra una sostanziale crescita di elettriche e ibride plug-in, con un programma di elettrificazione che continua a ritmo serrato anche se con volumi ancora non sufficienti per raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi.