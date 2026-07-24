Ecco quali sono le Case che sono cresciute di più in Europa e anche in Italia nel corso del primo semestre del 2026, considerando i dati ufficiali sulle immatricolazioni

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iStock Ecco chi è cresciuto di più nel primo semestre 2026

Il mercato auto in Europa ha chiuso un primo semestre del 2026 in positivo, con dati eccellenti per quanto riguarda le immatricolazioni, soprattutto in alcuni Paesi. In Italia, in particolare, è stato evidenziato un miglioramento davvero importante.

Di seguito andremo ad analizzare quali sono le Case che hanno registrato la crescita percentuale maggiore nel corso della prima metà dell’anno, sia per quanto riguarda il mercato italiano che per quello europeo (Ue + Paesi Efta + Regno Unito). Per la stesura delle due classifiche sono stati utilizzati i dati UNRAE (per l’Italia) e ACEA (per l’Europa). Non sono considerati i brand con una quota inferiore allo 0,5%.

La classifica in Italia

Ecco la Top 10 dei brand che crescono di più in Italia nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2026:

Leapmotor: +1.449,07% (da 1.567 a 24.274) Omoda&Jaecoo: +295,87% (da 5.281 a 20.906) BYD: +208,57% (da 9.561 a 29.502) Honda: +43,40% (da 4.774 a 6.846) Fiat: +29,37% (da 82.474 a 106.693) Mazda: +26,24% (da 5.683 a 7.174) Mini: +25,61% (da 7.743 a 9.726) Tesla: +22,42% (da 6.468 a 7.918) Audi: +16,96% (da 37.451 a 43.802) Kia: +16,54% (da 23.105 a 26.926)

Il podio è monopolizzato dai nuovi protagonisti del mercato con Leapmotor, Omoda & Jaecoo (i dati UNRAE considerando i due marchi aggregati) e BYD che fanno segnare un sostanziale passo in avanti rispetto allo scorso anno.

Alle spalle dei nuovi brand che arrivano dalla Cina, però, troviamo diversi marchi ben noti agli automobilisti italiani, come Honda, protagonista di un eccellente primo semestre, e, soprattutto, Fiat, che con i suoi risultati sta trascinando il Gruppo Stellantis.

Il marchio italiano è stato protagonista di un’ottima prima parte di 2026, grazie soprattutto ai risultati raccolti dalla Grande Panda, modello che ha arricchito notevolmente le potenzialità della Casa torinese.

La classifica europea

Per la classifica europea, invece, utilizziamo i dati ACEA che, per alcune Case (come Chery e SAIC), fornisce solo i dati aggregati. Ecco la Top 10:

Leapmotor: +558,3% (da 8.507 a 56.005) Chery Automobile: +305,8% (da 38.395 a 155.800) BYD: +145,5% (da 70.933 a 174.144) Tesla: +54,6% (da 110.179 a 170.351) Fiat: +28,7% (da 150.655 a 193.898) Mini: +20,4% (da 79.787 a 96.047) Saic Motor: +18,0% (da 153.108 a 180.659) Opel/Vauxhall: +11,4% (da 205.111 a 228.488) Mazda: +10,9% (da 81.953 a 90.864) Skoda: +10,8% (da 412.919 a 457.663)

Lo scenario visto in Italia si ripete anche in Europa (ricordiamo che Omoda&Jaecoo, in seconda posizione in Italia, rientra nel gruppo Chery). Anche in questo caso, non mancano i brand “storici” del mercato, con Fiat che, ancora una volta, si mostra in ottima forma raggiungendo la quinta posizione, con una crescita sostanziale rispetto ai dati registrati lo scorso anno.

Molto bene anche Tesla, che, nonostante la crescente concorrenza, si sta confermando come un punto di riferimento assoluto del settore delle auto elettriche, in forte crescita in Europa, come confermano i dati ufficiali sulle immatricolazioni. In positivo anche MINI mentre il Gruppo Stellantis rientra in classifica anche con Opel.

Le classifiche confermano l’ottimo stato di salute dei nuovi marchi del mercato, che arrivano dalla Cina per conquistare l’Europa. Nello stesso tempo, però, si nota come alcune Case storiche siano riuscite a reagire al momento di difficoltà, mostrando eccellenti risultati nel corso di tutto il semestre, sia in Italia che in Europa.