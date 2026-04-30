Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis C'è anche Fiat tra i brand che crescono di più in Europa

Il mercato auto europeo ha chiuso in positivo il primo trimestre del 2026, registrando numeri importanti grazie soprattutto a un ottimo mese di marzo e alla spinta, sempre più rilevante, delle auto elettriche e delle auto ibride plug-in, che stanno sostenendo la crescita del settore.

Un’analisi più approfondita dei dati, però, conferma come non tutti i brand stanno crescendo allo stesso modo. Ci sono, infatti, alcune aziende che stanno raccogliendo numeri decisamente migliori, rispetto allo scorso anno.

Ecco, quindi, quali sono i 5 brand auto che crescono di più in Europa, considerando i dati del primo trimestre del 2026 che sono stati diffusi nei giorni scorsi da ACEA e che tengono conto di tutta l’UE, dei Paesi Efta e del Regno Unito. Nell’elenco vengono considerati i marchi che superano quota 10 mila unità immatricolate nel trimestre.

Skoda: un ottimo trimestre

In quinta posizione, nella classifica dei brand che crescono di più sul mercato europeo dopo il primo trimestre del 2026, troviamo Skoda, protagonista di un ottimo trimestre con un totale di 222 mila unità immatricolate e una crescita del 15,7% su base annua. Il brand è sempre più un punto di riferimento del Gruppo Volkswagen che, senza il contributo di Skoda, avrebbe chiuso un trimestre decisamente meno positivo rispetto ai dati maturati.

Opel: il rilancio continua

Scorrendo la classifica, c’è Opel che rappresenta uno dei segreti del rilancio di Stellantis, gruppo che ha chiuso un ottimo primo trimestre. Per il marchio tedesco (nel totale sono incluse anche le vendite di Vauxhall nel Regno Unito), le immatricolazioni sono state pari a 115 mila unità con un incremento del 17,8% su base annua.

Fiat torna a crescere con un trimestre record

Il marchio Fiat è uno dei brand in maggiore crescita in Europa e ha appena chiuso un trimestre molto positivo, grazie al successo di modelli come la Grande Panda. Per la Casa torinese, infatti, le vendite sono state pari a 101 mila unità (nel totale sono incluse anche le Abarth però) con una crescita del 31% su base annua. Per Fiat, questo risultato si traduce in un market share del 3,1% che rafforza la posizione del brand sul mercato europeo.

Tesla sorride dopo un 2025 difficile

Buon primo trimestre anche per Tesla. Dopo le difficoltà dello scorso anno, l’azienda americana è partita bene nel 2026 con oltre 78 mila unità immatricolate nel corso dei primi tre mesi dell’anno, anche grazie alla nuova Model Y. Il confronto con il 2025 è molto positivo: Tesla è cresciuta del 44,9% in Europa, sfruttando al massimo la crescente richiesta di modelli a zero emissioni.

BYD cresce più di tutti

La grande protagonista del mercato europeo è BYD. La Casa cinese ha appena chiuso un trimestre da record con 73 mila unità immatricolate e una crescita del 155% su base annua. Grazie anche a una gamma in costante espansione e ricca di modelli interessanti e accessibile, BYD si sta affermando come un brand di riferimento ed è pronta a superare Tesla in Europa. La crescita continuerà nel corso del prossimo futuro, con BYD che punta a scalare la classifica dei costruttori, diventando sempre più un riferimento del mercato.