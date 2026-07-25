Ecco quali sono i 5 brand che vendono di più in Italia nel corso del primo semestre del 2026 in base ai dati sulle immatricolazioni forniti da UNRAE

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Ufficio Stampa Stellantis Questi sono i brand preferiti dagli italiani

Il mercato delle quattro ruote in Italia sta crescendo e ha chiuso un primo semestre molto positivo, con immatricolazioni nettamente superiori rispetto ai dati registrati nel corso dello stesso periodo dello scorso anno.

Come sempre, però, alcuni brand riescono ad attirare la maggior parte degli acquirenti, occupando una posizione di riferimento per il settore. Sulla base dei dati forniti da UNRAE, ecco quali sono i 5 brand che vendono di più in Italia.

Indice Peugeot

Dacia

Volkswagen

Toyota

Fiat

Peugeot

Partiamo dalla quinta posizione dove troviamo Peugeot. Il brand del Gruppo Stellantis ha registrato circa 45 mila immatricolazioni nel corso della prima metà dell’anno sul mercato italiano.

Nonostante un calo delle immatricolazioni pari al 6,83%, la Casa francese è riuscita a mantenere una posizione di rilievo nel settore con un market share pari al 4,87%.

Ricordiamo che potete consultare anche la classifica dei brand che crescono di più.

Dacia

In quarta posizione troviamo Dacia, brand che grazie alla sua gamma di modelli dal prezzo accessibile rappresenta la soluzione ideale per moltissimi automobilisti.

Il brand del Gruppo Renault ha raggiunto quota 49 mila unità immatricolate tra gennaio e giugno 2026. Questo risultato, però, non è stato sufficiente a garantire un semestre positivo.

Dacia, infatti, ha registrato un calo del 10,1% rispetto ai dati dello scorso anno, anche per via di una fase di aggiornamento della sua gamma. La quota risulta essere pari al 5,25%.

Volkswagen

La terza piazza della classifica dei brand che vendono di più in Italia spetta a Volkswagen. Il colosso tedesco, che sta attraversando non poche difficoltà dal punto di vista finanziario, ha chiuso un semestre positivo in termini di immatricolazioni per il suo brand di riferimento.

Complessivamente, infatti, le unità distribuite sul mercato sono state circa 63 mila con un incremento su base annua dell’1,6%. La quota risulta essere pari al 6,75% al termine dei primi sei mesi dell’anno, in calo rispetto al 2025 a causa del dato complessivo del settore delle quattro ruote, in crescita del 9,5%.

Toyota

Il marchio nipponico è sempre molto apprezzato dagli automobilisti italiani e si conferma il secondo brand più diffuso sul mercato, con un totale di quasi 65 mila unità immatricolate.

Il dato in questione si traduce in un calo dell’1% rispetto allo scorso anno, con un market share che risulta essere pari al 6,94%. Si tratta di numeri sufficienti per superare Volkswagen e confermarsi al secondo posto.

Fiat

Il marchio principale per il mercato italiano è Fiat. Il brand torinese ha registrato 106 mila unità immatricolate con un incremento su base annua del 29,3% e con un market share dell’11,39%, in crescita di 1,7 punti rispetto allo scorso anno.

Il dato di Fiat è legato al successo di due modelli. Il primo è la Panda che ha raggiunto quota 62 mila esemplari, un risultato in linea con quello dello scorso anno.

Il secondo modello è la Fiat Grande Panda che, con oltre 23 mila immatricolazioni, ha conquistato il terzo posto nella classifica delle auto più vendute in Italia al termine della prima metà dell’anno.