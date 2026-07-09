Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD Continua la crescita dei brand cinesi

Il mercato delle quattro ruote italiano ha diversi nuovi protagonisti che, mese dopo mese, si stanno affermando come un vero e proprio punto di riferimento. Nella maggior parte dei casi, i nuovi brand che stanno conquistando gli automobilisti italiani sono Case cinesi, che, operando direttamente nel vecchio continente o tramite accordi con costruttori europei, si stanno ritagliando uno spazio di primo piano.

I dati del primo semestre del 2026 confermano un trend già evidente nel corso dei mesi passati. Non si tratta più di una fase passeggera. I nuovi brand cinesi sono ormai un riferimento del mercato. Andiamo ad analizzare la situazione considerando i dati forniti da UNRAE sulle immatricolazioni registrate tra gennaio e giugno di quest’anno per i principali “nuovi protagonisti” del mercato delle quattro ruote in Italia.

BYD protagonista

Una delle principali protagoniste di questo nuovo trend è, chiaramente, BYD. L’azienda si sta affermando su scala globale e ha raggiunto un totale di 29 mila unità immatricolate nel corso del primo semestre del 2026 in Italia. Si tratta di una crescita sostanziale rispetto ai risultati ottenuti lo scorso anno. Il confronto tra primo semestre 2025 e primo semestre 2026 è chiaro: le vendite della Casa sono cresciute del 208% su base annua. La quota di mercato è ora del 3,15% (oltre 2 punti in più rispetto allo scorso anno).

Ricordiamo che potete approfondire l’andamento dell’intero mercato italiano delle quattro ruote consultando il nostro approfondimento che analizza lo stato del settore dopo il primo semestre dell’anno, periodo concluso con una sostanziale crescita delle immatricolazioni. L’Italia, in particolare, è tra i mercati che crescono di più in Europa.

Le altre

Da segnalare anche le performance di Leapmotor, che commercializza le sue vetture sfruttando una joint venture con Stellantis. Il brand sta facendo registrare numeri davvero importanti con oltre 24 mila immatricolazioni nel corso del primo semestre dell’anno (lo scorso anno erano poco più di mille dopo i primi sei mesi). Si tratta di un risultato davvero notevole.

Un’altra protagonista del mercato è Omoda & Jaecoo, che sta vivendo un periodo ancora più sorprendente, con una crescita percentuale davvero significativa nel corso del primo semestre dell’anno sul mercato italiano. Per l’azienda, infatti, le immatricolazioni hanno superato quota 20 mila unità con una crescita del 295% su base annua.

Sul mercato italiano, in questo primo semestre dell’anno, anche altre Case cinesi si stanno ritagliando un proprio spazio, come ad esempio Geely che ha superato quota 2,5 mila unità immatricolate nel corso dei primi sei mesi del 2026. Per ora, però, queste Case occupano ancora una porzione ridotta del mercato, anche se i margini per un’ulteriore crescita ci sono tutti. Il secondo semestre andrà seguito con attenzione per capire quali brand riusciranno ad affermarsi sul mercato italiano.

Il trend, in questo momento, è chiaro. I nuovi protagonisti del mercato stanno crescendo sempre di più e stanno sottraendo, sempre di più, quote di mercato ai produttori storici del mercato, le cui attività sono radicate in Europa. Questa crescita, come detto, potrebbe continuare ancora, considerando che i margini di crescita sono notevoli.