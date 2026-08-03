Continua la crescita di BYD: l'azienda sta diventando sempre più protagonista in Europa e ha appena chiuso un primo semestre da record

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD BYD cresce ancora in Europa

BYD sta diventando, mese dopo mese, uno dei brand protagonisti del mercato europeo. Dopo aver conquistato uno spazio di rilievo in Cina, infatti, l’azienda sta crescendo anche in Europa, registrando un ritmo davvero importante, come confermano i numeri del primo semestre del 2026 in merito alle immatricolazioni. Oggi, BYD è un punto di riferimento del mercato, soprattutto per quanto riguarda alcuni segmenti e, in particolare, per chi valuta l’acquisto di una vettura elettrificata.

Protagonista in Europa

La crescita di BYD è chiara ed evidente e i dati ACEA sulle immatricolazioni in Europa lo confermano. Il primo semestre dell’anno in corso si è chiuso con un totale di oltre 174 mila unità immatricolate per l’azienda. Il dato in questione è calcolato considerando tutti i mercati dell’Ue oltre ai Paesi EFTA e al Regno Unito.

Il confronto con lo scorso anno chiarisce bene l’avanzata che BYD sta registrando. L’azienda, infatti, ha chiuso la prima metà del 2026 con un sorprendente +145%, risultando uno dei brand in maggiore crescita in Europa nel periodo considerato. Questi numeri hanno un impatto importante anche sulla quota di mercato, passata da uno scarno 1% a ben il 2,4%.

Numeri record anche in Italia

I dati UNRAE sulle immatricolazioni di nuove autovetture in Italia confermano l’ottimo momento di BYD, che registra una crescita percentuale davvero elevata nel nostro mercato, con un dato superiore anche a quello ottenuto sul mercato europeo.

Tra gennaio e giugno, BYD ha immatricolato circa 29 mila unità in Italia, conquistando la clientela. Il miglioramento percentuale rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno risulta essere pari al 208%.

Anche in questo caso, la quota di mercato è in miglioramento netto. Per BYD, il semestre si chiude con un market share del 3,15%, con un passo in avanti enorme rispetto all’1,12% raggiunto lo scorso anno.

Oggi, BYD ricopre un ruolo di primo piano in Italia, soprattutto per quanto riguarda i segmenti di mercato legati all’elettrificazione. Tra le auto ibride plug-in, ad esempio, l’azienda occupa le prime due posizioni della classifica di vendite.

La Atto 2, infatti, ha raggiunto ben 12 mila unità mentre la Seal U ha superato il muro delle 7 mila unità. La terza classificata è al di sotto delle 5 mila immatricolazioni. L’azienda ha piazzato anche un altro modello, la Seal 6, nella Top 10.

Anche per il segmento delle elettriche si sta registrando una crescita significativa. BYD, in questo caso, è riuscita a entrare nella Top 10 del mercato, per unità vendute, con la sua Dolphin Surf, che ha superato quota 3 mila immatricolazioni nel corso del semestre.

La Casa sta gettando delle ottime basi per il suo futuro in Italia e in Europa. I numeri sono sempre più solidi e la gamma sta diventando più ricca, con tanti modelli dotati di grandi potenzialità che oggi rappresentano un’opzione importante per gli automobilisti. Staremo a vedere cosa succederà nel corso del secondo semestre dell’anno. BYD, di certo, ha tutta l’intenzione di continuare a migliorare.