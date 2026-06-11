I dati sulle immatricolazioni in Italia parlano chiaro: il mercato ha nuovi protagonisti e molti di questi sono legati all'industria automotive cinese

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD Chi sono i nuovi protagonisti del mercato italiano

Il mercato delle quattro ruote in Italia sta registrando l’ascesa di diversi nuovi protagonisti, completamente assenti dalle classifiche di vendita fino a pochi anni fa. Nella maggior parte dei casi si tratta di costruttori cinesi che stanno seguendo un’ambiziosa strategia di crescita per espandere la propria presenza in Europa e in mercati chiave come quello italiano. Ecco quali sono i nuovi brand che stanno conquistando il settore:

Il successo di BYD

BYD è uno dei marchi più importanti sul mercato delle quattro ruote e si sta affermando come uno dei protagonisti assoluti in Italia. Nel corso dei primi cinque mesi del 2026, infatti, il marchio ha venduto più di 23 mila unità, con un incremento del 208% e con un market share che oggi sfiora il 3%. La Casa ha conquistato anche la classifica delle auto ibride plug-in più vendute. Come abbiamo visto anche con un approfondimento dedicato pubblicato nelle scorse settimane, BYD è sempre più protagonista in Europa e punta a diventare un riferimento del mercato delle quattro ruote su scala globale nel corso dei prossimi anni.

Il caso Leapmotor

Leapmotor è un’azienda cinese presente in Italia con Leapmotor International, una joint venture con il Gruppo Stellantis. I numeri del 2026 sono notevoli: il brand ha venduto oltre 20 mila unità (lo scorso anno erano poco più di mille) e ora ha una quota di mercato del 2,65%. Tutto ruota intorno al successo della T03, modello che è riuscito a ritagliarsi anche uno spazio nella Top 3 delle auto più vendute e che, per il prossimo futuro, è destinato a ricoprire un ruolo chiave per il programma di elettrificazione del mercato italiano.

Omoda & Jaecoo in forte crescita

Omoda & Jaecoo è di proprietà della cinese Chery e, con i suoi due brand, si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato. I dati dei primi cinque mesi dell’anno in corso evidenziano oltre 16 mila unità vendute con un incremento del 322% su base annua e un market share del 2,13%. Il brand aveva iniziato il 2026 con ottimi risultati e si sta confermando un riferimento del settore.

Geely: un nuovo protagonista

Il colosso cinese Geely, oltre a controllare brand europei come Volvo e Polestar, ha fatto il suo debutto anche con il suo marchio che oggi rappresenta un’opzione in più per gli automobilisti italiani. I primi mesi di presenza sul mercato stanno dando risultati positivi. Il brand ha venduto poco più di 2 mila unità nel corso dei primi cinque mesi dell’anno e, nel prossimo futuro, punta ad affermarsi anche nel nostro Paese.

L’elenco è solo parziale ed è destinato ad espandersi ancora. Diversi brand potrebbero farsi spazio in Italia nel prossimo futuro, come ORA, il marchio con cui GWM punta a ritagliarsi il suo spazio nel Bel Paese. Nel corso dei prossimi mesi torneremo a dare uno sguardo ai dati sulle immatricolazioni per capire quali sono i marchi in maggiore ascesa e che si stanno ritagliando uno spazio sempre più significativo, non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa.