BYD e Tesla hanno chiuso in positivo il primo trimestre del 2026 in Europa: ecco i dati delle due Case a confronto dopo i primi tre mesi dell'anno

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Tesla / BYD Primo trimestre positivo in Europa per le due Case

Negli ultimi anni, il mercato delle quattro ruote in Europa ha registrato una forte espansione di nuovi player, che hanno ridotto il market share dei costruttori storici. Uno di questi è, senza dubbio, Tesla. In breve tempo, l’azienda di Elon Musk è riuscita a ritagliarsi uno spazio da protagonista assoluta del mercato, diventando un riferimento per il settore della mobilità.

L’impegno politico e le altre attività di Musk non hanno cambiato le cose. Tesla continua a essere una delle aziende principali per il settore dell’elettrificazione. Più di recente, c’è da registrare l’ascesa di BYD. Il costruttore cinese è uscito dai confini nazionali e si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante sul mercato.

Tesla e BYD sono concorrenti diretti nel settore delle auto elettriche ed entrambe hanno registrato numeri importanti in Europa. Andiamo a confrontare le vendite registrate dalle due Case nel corso del primo trimestre del 2026 considerando i dati forniti da ACEA.

Un trimestre positivo

Il mercato delle auto elettriche in Europa è in forte crescita. Tesla, quindi, è riuscita a sfruttare al meglio questo trend con un primo trimestre positivo. In totale, l’azienda ha venduto oltre 78 mila unità nei primi tre mesi del 2026, registrando una crescita del 44,9% su base annua e portando la sua quota di mercato al 2,2%. Da segnalare, in particolare, un eccellente mese di marzo (+84,3% e 3,3% di market share).

Per quanto riguarda BYD, invece, i numeri sono ugualmente positivi. L’azienda ha chiuso il trimestre con oltre 73 mila unità vendute e una crescita percentuale pari al 155%. Per quanto riguarda il market share, invece, BYD, sempre più focalizzata sul settore delle auto ibride, è cresciuta fino a raggiungere il 2,1%. In sostanza, numeri alla mano, Tesla e BYD sono appaiate anche se la Casa cinese, grazie a una gamma più completa e alla presenza nel segmento delle compatte, prepara a breve il sorpasso.

Ricordiamo che Tesla e BYD sono tra i brand che crescono di più in Europa al termine del primo trimestre del 2026. Questo dato conferma il ruolo da protagoniste delle due Case.

I dati in Italia

Il sorpasso di BYD ai danni di Tesla è già avvenuto in Italia. I dati del primo trimestre del 2026, in questo caso, parlano chiaro. La Casa cinese è stata protagonista di un primo trimestre eccellente. In totale, infatti, l’azienda ha venduto oltre 12 mila unità nel nostro Paese, arrivando a registrare una crescita del 233% rispetto allo scorso anno. La quota di mercato è del 2,65%.

Tesla, invece, si deve “accontentare” di un totale di 4.419 unità vendute con una crescita del 27% su base annua e un market share dello 0,91%. Le due Case mostrano un trend positivo e sono riuscite a sfruttare al massimo la crescente diffusione delle auto elettrificate in Italia.

Per quanto riguarda i modelli più venduti, la classifica delle auto elettriche vede Leapmotor in prima posizione, con l’economica T03. In seconda posizione, invece, c’è la Tesla Model Y. Nella Top 5 troviamo anche BYD Dolphin Surf e la Tesla Model 3. Tra le auto ibride plug-in, invece, BYD ha conquistato il primo e il secondo posto con la Seal Y e la Atto 2.