Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD

BYD sta investendo tantissimo per affermarsi come un nuovo punto di riferimento del mercato europeo. L’obiettivo è chiaro: la Casa cinese vuole crescere, raggiungendo volumi di vendita importanti e ponendosi al fianco dei “big” del settore. Per centrare quest’obiettivo, la gamma è stata potenziata e arricchita, con tanti nuovi modelli e i risultati si iniziano a vedere.

I dati pubblicati da ACEA in merito all’andamento delle vendite del mercato europeo nel corso del primo mese del 2026, infatti, premiano BYD. L’azienda ha quasi triplicato le vendite rispetto allo scorso anno, scalando la classifica dei costruttori in un mercato europeo che ha chiuso gennaio con un calo del 3,5%. Ecco tutti i numeri relativi all’andamento di BYD in Europa e anche un’analisi sulla crescita del brand sul mercato italiano, uno dei più importanti per la Casa.

Una crescita continua

BYD ha chiuso il 2025 con un totale di 187 mila unità immatricolate in Europa (considerando Ue, Paesi Efta e Regno Unito) e una crescita rispetto all’anno precedente pari al 268%. Per la Casa, il market share in Europa, considerando tutto il 2025, è stato dell’1,4%.

Il 2026 è iniziato con un ritmo simile: nel corso del mese di gennaio 2026, infatti, sono state immatricolate 18.242 unità sul mercato europeo, con un incremento del 165% rispetto ai dati del gennaio dello scorso anno. Per effetto di questo risultato, la quota di mercato dell’azienda è passata dallo 0,7% (dato di gennaio 2025) allo 1,9%.

Mantenendo questo ritmo, BYD potrebbe agilmente superare quota 200.000 unità vendute in Europa nel corso del 2026, battendo il record registrato nel 2025 e avvicinandosi alla Top 10 dei costruttori (attualmente è al 12° posto). Le premesse per un anno di successi in Europa, quindi, ci sono tutte.

Da segnalare che BYD è riuscita a ritagliarsi uno spazio da protagonista anche nella classifica delle auto cinesi più vendute, confermando il suo ruolo di primo piano sul mercato. Diversi modelli, infatti, sono riusciti a entrare nella Top 10, sostenendo la crescita della Casa sul mercato europeo.

Ottimi numeri anche in Italia

Il mese di gennaio 2026 è stato molto positivo per BYD anche in Italia, dove l’azienda ha immatricolato 3.553 unità. In sostanza, circa il 20% delle unità vendute nel corso del primo mese dell’anno in Europa dall’azienda sono state distribuite sul mercato italiano, che si conferma un riferimento assoluto per la strategia di crescita di BYD.

Rispetto a gennaio 2025, la Casa ha registrato una crescita del 329%. La quota di mercato, inoltre, è davvero importante, risultando pari al 2,5% (lo scorso anno era lo 0,62%). Per effetto di questi dati, è a un passo dall’entrare nella Top 10 dei costruttori attivi sul mercato italiano.

Considerando i dati di inizio 2026, BYD ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista assoluta del mercato, in Italia e in Europa, nel corso dei prossimi mesi. Il costante potenziamento della gamma, confermato dalle tante novità recenti e dai prossimi modelli in arrivo, permetterà al brand di sostenere la crescita.