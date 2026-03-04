BYD continua a crescere e registra un ottimo mese di febbraio con immatricolazioni in crescita e un ruolo da leader nel segmento delle elettriche e delle ibride plug-in

BYD continua a crescere ed è sempre più protagonista del mercato. Gli ultimi dati sulle immatricolazioni registrate nel corso del mese di febbraio 2026 rappresentano una nuova conferma in tal senso. La Casa continua a crescere, con un ritmo impressionante e con una gamma sempre più ricca e completa. Andiamo a fare il punto in merito alle performance registrate da BYD nel corso del mese appena terminato.

Un mese di successi

I numeri di BYD parlano chiaro. L’azienda continua a crescere e sta diventando, sempre di più, un punto di riferimento del mercato italiano. Mese dopo mese, infatti, il brand si sta ritagliando uno spazio da protagonista nel nostro Paese con numeri sempre più convincenti.

Nel corso del mese di febbraio 2026, BYD ha raggiunto quota 4.110 immatricolazioni. Si tratta del nuovo record mensile per la Casa sul mercato italiano e di un sostanziale passo in avanti rispetto ai dati raccolti durante il mese di febbraio 2025.

Su base annua, infatti, il brand è cresciuto del 191% a febbraio 2026 arrivando a vendere ben 2.761 unità in più rispetto a quanto registrato nello stesso mese dello scorso anno. Da segnalare anche un passo in avanti rispetto a gennaio 2026, con un incremento delle immatricolazioni del 16%.

L’azienda, inoltre, ha confermato di aver raggiunto un market share del 2,6%, con un passo in avanti di 0,1 punti rispetto allo scorso mese di gennaio e di 1,6 punti su base annua. Questo risultato ha permesso a BYD di superare diversi marchi storici presenti sul mercato, scalando ulteriori posizioni nella classifica di vendite tra i costruttori.

Per approfondire l’andamento delle vendite di nuove autovetture in Italia vi rimandiamo al nostro approfondimento sulle immatricolazioni di febbraio 2026 che ci offre una fotografia aggiornata sull’andamento del mercato.

Un leader nell’elettrificazione

BYD è sempre più un punto di riferimento del mercato anche per quanto riguarda l’elettrificazione. Nel comparto che unisce auto elettriche e auto ibride plug-in, in forte crescita in Italia come confermano gli ultimi dati di vendita, l’azienda fa segnare ottimi numeri.

A febbraio, infatti, ha venduto 3.114 unità, raggiungendo una quota del 24,8%. Nel cumulato annuo, invece, il totale delle immatricolazioni è pari a 7.662, con un market share complessivo che risulta essere pari al 16,5%.

L’azienda sta costruendo una gamma molto competitiva con SEAL U DM-i che si conferma il modello più venduto in Italia tra le auto ibride plug-in, con ampio margine rispetto a tutti i diretti concorrenti presenti sul mercato.

SEAL 6 DM-i è prima nel suo segmento mentre ATTO 2 DM-i è già al secondo posto tra le plug-in hybrid, ancor prima del lancio ufficiale programmato che avverrà con i Porte Aperte in programma il 14 e 15 marzo e il 21 e 22 marzo.

Nel frattempo, DOLPHIN SURF prosegue la propria crescita e si afferma come secondo

modello elettrico più venduto in Italia, contribuendo alla crescita di BYD nel nostro Paese e, in particolare, nel segmento delle auto elettriche.