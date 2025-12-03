Numeri record per BYD in Italia: le immatricolazioni continuano a crescere e la Casa ha raggiunto una quota di mercato da record a novembre 2025, ecco i dati

Continua la crescita in Italia di BYD. La Casa cinese, infatti, sta vivendo un 2025 molto positivo, con dati incoraggianti in arrivo dal mercato e con il raggiungimento di una quota record a novembre 2025 e con una presenza sempre più significativa tra le elettriche e le ibride plug-in. Andiamo a fare il punto sulla presenza di BYD in Italia analizzando i numeri forniti dall’azienda.

Un novembre record

Il mese di novembre 2025 si chiude in modo molto positivo per BYD in Italia. La Casa, che ha ufficializzato i suoi risultati con un comunicato stampa, ha totalizzato 3.524 immatricolazioni nel corso dell’undicesimo mese dell’anno, continuando la sua scalata verso le prime posizioni della classifica dei costruttori attivi in Italia.

A novembre, infatti, BYD è stato il 15° costruttore per volumi di vendita, registrando una crescita superiore al 500% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La crescita non potrà che continuare anche considerando il costante aggiornamento della gamma, appena arricchita dal nuovo SUV ibrido con un prezzo molto competitivo.

Nel corso del mese appena terminato, il brand ha raggiunto un market share del 2,8%. Si tratta di un risultato record. Come fa notare la stessa Casa, infatti, diversi altri marchi hanno impiegato fino a 15 anni per ottenere un risultato di questo tipo mentre BYD è presente in modo strutturato in Italia soltanto da 15 mesi.

I dati sono positivi anche nel cumulato 2025 (periodo gennaio – novembre) con un totale di circa 22.000 immatricolazioni. L’azienda sottolinea come la strategia di espansione della rete di vendita stia giocando un ruolo fondamentale in questo momento. Per questo motivo, entro fine anno, BYD punta a raggiungere 100 punti vendita su tutto il territorio nazionale, continuando anche a potenziare la rete di post vendita e di distribuzione ricambi per offrire un supporto costante alla clientela.

A novembre 2025, anche grazie alla spinta degli incentivi, BYD ha registrato numeri ottimi per la Dolphin Surf. La city car elettrica ha raggiunto 2.187 unità vendute (come confermano i dati UNRAE), sfiorando l’ingresso nella Top 10 delle più vendute in Italia (la vettura si è piazzata all’undicesimo posto) e conquistando il titolo di auto elettrica più venduta in assoluto nel corso del mese.

Ottimi numeri anche in Europa

La strategia di BYD è chiara: la Casa vuole crescere e vuole conquistare uno spazio da protagonista in tutti i principali mercati europei. Per il momento, i risultati sono molto positivi e i dati di novembre lo confermano. In Spagna, ad esempio, il brand ha totalizzato 2.932 unità immatricolate con una quota di mercato del 3,1%.

Dati eccellenti arrivano anche dal Regno Unito dove le immatricolazioni sono state 4.604 unità a fronte di un market share che tocca 3,05%. In Germania, invece, i numeri sono leggermente inferiori ma comunque positivi, con 4.030 esemplari venduti nel corso del mese di novembre e un market share pari all’1,6%.

Ricordiamo che BYD ha chiuso il mese di ottobre 2025 in Europa con una quota di mercato dell’1,6% e nel corso del 2025 ha già raggiunto 138 mila unità immatricolate sul mercato europeo (UE + Regno Unito + Paesi Efta) e una quota dell’1,3%. I dati relativi al mese di novembre, invece, saranno disponibili nel corso delle prossime settimane ma, come confermano i numeri in Spagna, Germania, Regno Unito e Italia, la Casa sta vivendo un momento molto positivo.