Ecco quali sono stati i 10 C-SUV più venduti in Italia nel corso del 2025: al primo posto c'è un modello che riesce a staccare nettamente la concorrenza

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

esperto di tecnologia e motori

Ufficio Stampa Volkswagen I C-SUV più venduti in Italia: la Top 10

Il segmento C del mercato propone tantissimi SUV su cui puntare per muoversi, anche in città, con la possibilità di sfruttare tanto spazio a bordo e un comparto tecnico di fascia più alta rispetto a quanto è possibile trovare con i modelli più compatti. In Italia, i SUV di segmento C (detti anche C-SUV) rappresentano il 20% del mercato complessivo, con un totale di 307.164 unità immatricolate nel corso del 2025 (circa 4 mila unità in più rispetto all’anno precedente). Ecco quali sono i 10 C-SUV più venduti in Italia nel corso del 2025 considerando i dati forniti in questi giorni da UNRAE.

I modelli più venduti

La Top 10 dei SUV di segmento C più venduti in Italia nel corso del 2025 vede al decimo posto l’Audi Q3, una delle vetture più apprezzate di tutto il segmento premium. Per la Q3, le immatricolazioni complessive sono state di 10.578 unità nel corso dell’anno appena concluso. In nona posizione troviamo un altro protagonista del segmento premium come l’Alfa Romeo Tonale. Il SUV prodotto in Italia, nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, ha totalizzato 10.727 unità immatricolate nel corso del periodo considerato. Ottava posizione per la Mercedes GLA, uno dei più apprezzati modelli della gamma Mercedes che ha chiuso l’anno con un ben 12.775 esemplari venduti.

In settima posizione, invece, troviamo la Hyundai Tucson, protagonista del mercato italiano con 13.226 esemplari venduti. Da segnalare anche la presenza della Toyota C-HR, che chiude al sesto posto nella classifica generale dei C-SUV più venduti, totalizzando 15.402 esemplari distribuiti sul mercato. In quinta piazza, invece, c’è la Peugeot 3008 che ha raggiunto quota 16.173 esemplari venduti nel corso del 2025 sul mercato italiano, precedendo la Nissan Qashqai, quarta, con 16.492 unità vendute. Prima di scoprire quali sono i C-SUV più venduti in assoluto in Italia, vi ricordiamo che potete anche dare un’occhiata alla classifica generale dei modelli più venduti in Italia nel 2025.

Il podio

Passiamo ora alla Top 3 dei SUV di segmento C più venduti in assoluto in Italia nel 2025. Sul gradino più basso del podio troviamo la Kia Sportage, modello che ha raggiunto quota 18.858 unità vendute nel corso dell’anno appena terminato. Seconda posizione, invece, per la BMW X1, che si ferma a 22.092 esemplari venduti in Italia. In prima posizione, tra i C-SUV più venduti sul mercato, c’è spazio per la Volkswagen Tiguan, che chiude l’anno con un totale di 24.029 esemplari distribuiti sul mercato italiano, migliorando i risultati dell’anno precedente di quasi 4 mila unità. Da segnalare che la Tiguan conquista un’ottima posizione anche tra le auto ibride plug-in più vendute in Italia nel corso del 2025.

Gli altri modelli di segmento C

Nel segmento C non ci sono solo SUV ma è possibile puntare anche sulle berline che rappresentano il 4,8% del mercato italiano. Tra i modelli più venduti in questo segmento troviamo la Ford Focus (5.879 unità), la Mercedes Classe A (6.052), la BMW Serie 1 (9.626), la Volkswagen Golf (13.549) e l’Audi A3, che conquista la leadership del suo segmento con un totale di 15.294 esemplari venduti nel corso del 2025.