Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Export da record per il settore auto cinese

La Cina è sempre più un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote a livello globale. I costruttori cinesi, infatti, oggi ricoprono un ruolo di primo piano e continuano a crescere. Il Paese, inoltre, è protagonista del mercato anche come esportatore, con volumi molto importanti. Proprio sulla questione, nel corso del mese di giugno 2026 è stato registrato un record molto importante, che segna un nuovo traguardo per la Cina.

Un export da record

I dati forniti dalla China Association of Automobile Manufacturers (Caam) confermano un nuovo record per le esportazioni di auto dalla Cina. Nel corso del mese di giugno 2026, infatti, il Paese ha esportato complessivamente un totale di 1,037 milioni di veicoli.

Questo dato rappresenta una crescita significativa rispetto al passato. In particolare, nel confronto con il mese di maggio 2026 si registra una crescita dell’11,6%. In confronto allo scorso anno, invece, le esportazioni sono cresciute del 75,1%, evidenziando gli enormi passi in avanti fatti dall’industria cinese. Il mese di giugno è stato, quindi molto positivo.

Allo stesso modo, però, l’export cinese ha raggiunto risultati eccellenti nel corso del primo semestre, con oltre 5 milioni di veicoli esportati e una crescita su base annua del 63,5% che conferma un trend che va avanti da tempo e che rafforza il ruolo della Cina come riferimento del mercato.

I risultati ottenuti dalla Cina nel corso del primo semestre dell’anno sono sensibilmente superiori rispetto alle stime iniziali. Le previsioni della Caam per l’intero 2026 prevedevano un totale di 7,4 milioni di veicoli esportati e una crescita di appena il 4,3% su base annua.

Considerando il ritmo attuale (con il semestre chiuso con un +63,5%), il mercato cinese dovrebbe superare quota 10 milioni di unità esportate, raggiungendo risultati impensabili fino a pochi anni fa. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quali saranno i reali risultati del mercato.

Nel frattempo, il mercato cinese sta rallentando mentre l’Europa deve fare i conti con concorrente sempre più agguerrito.

Un cambiamento strutturale

La Caam ha evidenziato un vero e proprio cambiamento strutturale per le esportazioni di auto al di fuori dalla Cina. Per la prima volta, infatti, la categoria di veicoli a nuova energia (Nev), che comprende elettriche, ibride plug-in, auto a idrogeno e altri carburanti alternativi, ha superato quota 50% delle spedizioni.

Nel corso del mese di giugno, i veicoli Nev hanno raggiunto quota 523 mila esportazioni, con una crescita di 1,6 volte. Nel corso del primo semestre, invece, le esportazioni sono state di 2,355 milioni di untià, con un incremento di 1,2 volte rispetto ai livelli raggiunti nello stesso semestre dello scorso anno.

Un nuovo obiettivo

Per il futuro, la Cina punta a nuovi obiettivi per il settore automotive. Il Governo ha pubblicato il “Piano d’azione per il picco delle emissioni di carbonio del 15esimo piano quinquennale”. Tra le novità previste c’è la volontà di portare al 30% la quota del parco circolante per i veicoli a nuova energia che, quindi, dovranno più che raddoppiare la quota rispetto ai livelli attuali (nel 2025 erano al 12%). Questo target dovrebbe essere raggiunto entro il 2030.