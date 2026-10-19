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Il settore auto in Cina deve fare i conti con evidenti segnali di crisi, almeno per quanto riguarda le vendite all’interno del Paese. Nel frattempo, però, l’export continua a crescere con l’industria che punta a espandere la sua presenza a livello globale. A fare il punto della situazione è stato un report di Reuters che ha analizzato i dati forniti dalla China Passenger Car Association (CPCA) sull’andamento del mercato nel corso di settembre 2026.

Come va il mercato cinese

Le vendite di autovetture in Cina hanno registrato un calo del 28,1% rispetto all’anno precedente. Nel corso del mese di settembre, infatti, sono state registrate circa 1,63 milioni di immatricolazioni. Da segnalare che il dato raccolto nel corso del nono mese dell’anno è ancora più negativo rispetto a quanto il mercato aveva evidenziato ad agosto, mese chiuso con una flessione del 23,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Secondo quanto riportato da Reuters, il calo delle vendite interne riflette una più ampia debolezza economica, con una spesa dei consumatori contenuta e una prolungata flessione del mercato immobiliare che pesano sulla domanda.

Crescono le auto elettrificate

Tra i numeri più interessanti emersi nel corso del mese di settembre dall’analisi del mercato cinese ci sono quelli relativi all’andamento dei veicoli a nuova energia (elettrici e ibridi plug-in) che hanno raggiunto una quota di mercato record, mentre nel Paese si avvicina sempre di più il blocco a benzina e diesel.

Nel corso del nono mese dell’anno, infatti, questi veicoli hanno rappresentato il 66,5% delle vendite totali di veicoli in Cina. Si tratta del dato più alto mai raccolto da questa categoria. In ogni caso, le vendite di veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in sul mercato interno sono diminuite del 16,7% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,08 milioni di unità.

A guidare queste quote record, pur in un contesto di contrazione generale dei volumi, sono i colossi che ormai dominano il segmento dei NEV (New Energy Vehicles). BYD si conferma l’assoluto leader indiscusso, continuando a dominare le vendite grazie a un’offerta capillare, tallonato da altri grandi gruppi storici come Geely e SAIC.

Cresce l’export

L’industria cinese continua a puntare sull’export, che rappresenta un elemento centrale della strategia di crescita. Le esportazioni di automobili nel mese sono aumentate del 73,2%, raggiungendo quota 923.000 veicoli. Per quanto riguarda le esportazioni di veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in, invece, la crescita è stata del 163,5%. Secondo Cui Dongshu, segretario generale della CPCA, eventuali restrizioni alle esportazioni di ibride plug-in non dovrebbero influire sull’andamento del settore, destinato a crescere ancora nel corso del prossimo futuro.

La vertiginosa crescita dell’export cinese si sta tuttavia scontrando con un clima geopolitico sempre più teso. Le recenti politiche protezionistiche occidentali, in particolare i dazi imposti dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti sui veicoli elettrici importati dalla Cina, rappresentano un ostacolo non di poco conto per le ambizioni globali di Pechino. Molti costruttori potrebbero cambiare strategia e puntare su altri mercati per continuare a crescere in futuro.