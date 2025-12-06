Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Quota record per la Cina nel 2025: le vendite crescono ancora

Il mercato dell’auto in Cina è in forte crescita e il Paese ha raggiunto oggi una quota da record sul totale delle vendite di veicoli su scala globale. La conferma è arrivata da Cui Dongshu, Segretario Generale della China Passenger Car Association. Le vendite di nuovi veicoli in Cina sono in forte crescita nel corso del 2025. Il Paese ha un peso sempre più rilevante per l’intera industria automotive e si prepara a chiudere l’anno con una quota record sul totale delle immatricolazioni globali, continuando un processo di crescita che segue un ritmo sensibilmente superiore a quello del mercato europeo, come confermano gli ultimi dati aggiornati a ottobre.

Un mercato che non si ferma

Stando ai numeri forniti da Dongshu, le vendite di automobili su scala mondiale hanno raggiunto quota 8,64 milioni di unità nell’ottobre 2025, con un aumento del 4% su base annua e dell’1% su base mensile. Da gennaio a ottobre 2025, invece, è stata raggiunta la quota di 79,25 milioni di unità, con un aumento del 6% su base annua. In questo contesto, la Cina evidenzia il suo ruolo di riferimento del mercato. Nel Paese, infatti, si registrano27,65 milioni di unità vendute, con un aumento del 12%. Si tratta di numeri superiori agli Stati Uniti dove si registrano 13,88 milioni di unità vendute, con un aumento del 3% su base annua. In Italia, come confermato dagli ultimi dati di vendita, le immatricolazioni continuano a calare.

Una quota da record

I numeri confermano il “peso” della Cina sul mercato globale. Nel corso del mese di ottobre 2025, infatti, il mercato cinese ha rappresentato il 38% delle vendite globali mentre nel parziale annuo, ovvero il periodo compreso tra gennaio e ottobre, è stata raggiunta una quota del 34,9% del mercato globale con un incremento di 3 punti rispetto allo scorso anno. Si tratta di una quota record. La Cina, infatti, tra il 2016 e il 2018 rappresentava circa il 30% del mercato delle quattro ruote. Questa quota è scesa al 29% nel 2019 ed è poi risalita progressivamente negli ultimi anni. Il 2025 potrebbe concludersi con un nuovo massimo storico.

Le Case cinesi sempre più protagoniste

Tra i dati forniti da Dongshu ci sono anche alcune informazioni relative alla presenza delle Case cinesi sul mercato globale. Attualmente, infatti, tre costruttori sono nella Top 10 mondiale: BYD si è classificata al 6° posto , Geely all’8° e Chery al 10°. Si tratta di dati significativi anche in considerazione dell’obiettivo dichiarato di queste aziende che puntano a crescere, in modo significativo, sul mercato globale, come confermano anche i dati di BYD in Italia.

Un confronto con l’Europa

I dati della Cina sono sensibilmente diversi da quelli dell’Europa. Il mercato europeo, considerando tutta l’Ue oltre al Regno Unito e ai Paesi dell’area Efta, ha raggiunto un totale di 11 milioni di unità immatricolate nel corso dei primi dieci mesi dell’anno, come confermato dai dati ACEA. Il dato che meglio evidenzia le differenze tra i due mercati è la crescita. Mentre la Cina aumenta in modo significativo i volumi, nel confronto con lo scorso anno, l’Europa ha chiuso il periodo compreso tra gennaio e ottobre con un modesto +1,9% che si riduce a +1,4% se si considera il solo mercato Ue.