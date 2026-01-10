Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Il marchio di Stellantis raccoglie ottimi risultati in Italia grazie alla C3

Il 2025 è appena terminato ed è, quindi, tempo di bilanci. Anche Citroën si prende un po’ di tempo per analizzare l’anno appena concluso e, in particolare, le sue performance sul mercato italiano. Il marchio del Gruppo Stellantis, nonostante le incertezze del settore, è riuscito a consolidare la sua presenza in Italia, andando anche a incrementare le vendite ai privati, segmento che, stando ai dati UNRAE, ha chiuso il 2025 in netto calo (-9,6% rispetto all’anno precedente). Andiamo ad analizzare i dati diffusi da Citroën e basati sull’elaborazione di Dataforce che fotografano al meglio l’andamento del marchio francese nel corso del 2025 in Italia.

Un anno positivo

Nonostante le difficoltà del settore auto italiano, che ha chiuso il 2025 con un risultato negativo, ricordiamo, Citroën ha confermato di aver raggiunto dati positivi, seguendo un trend che ha caratterizzato tutto l’anno appena terminato. Il marchio del Gruppo Stellantis ha consolidato la sua presenza sul mercato con una quota del 3,7%. Da segnalare, inoltre, anche un incremento delle immatricolazioni sul canale delle vendite ai privati, che ha fatto registrare un miglioramento dello 0,2% rispetto all’anno precedente, nonostante un contesto molto complicato e un netto calo delle immatricolazioni per tutto il settore. In aggiunta, è interessante anche analizzare il buon impatto ottenuto da Citroën per quanto riguarda il segmento delle auto elettriche. In questo caso, infatti, il brand di Stellantis ha chiuso l’anno con un incremento del 3,7% delle vendite nel confronto con l’anno precedente e ha incrementato la quota fino al 5,7%.

A guidare la crescita di Citroën nel segmento delle elettriche è la Citroën ëC3, che conquista anche il titolo di modello più venduto del suo segmento. La vettura, dotata di un motore elettrico da 113 CV e di una batteria da 44 kWh, può garantire un’autonomia di 440 chilometri nel ciclo urbano, con anche il supporto alla ricarica rapida che consente di ridurre ad appena 26 minuti il tempo necessario per raggiungere l’80% di carica. Per il brand francese di Stellantis arrivano buoni dati anche dalla versione termica del modello, la Citroën C3 che ha conquistato il settore delle quattro ruote, caratterizzandosi come l’auto a benzina più venduta in assoluto, considerando tutti i segmenti di mercato, nel corso del 2025 in Italia.

Tante novità per il brand

Il 2025 è stato un anno molto importante per Citroën e non solo per le vendite. La Casa francese, infatti, ha dato una netta accelerazione al suo programma di aggiornamento della gamma, portando sul mercato diversi nuovi modelli, a partire dalla nuova AMI e dal nuovo SUV C3 Aircross. Da non dimenticare anche le nuove C4 e C4X oltre al nuovo SUV C5 Aircross. Il brand è riuscito, quindi, ad arricchire la sua gamma, posizionandosi in segmenti chiave e rafforzando la sua posizione in vista del futuro. I nuovi modelli hanno tutte le carte in regola per garantire a Citroën un ulteriore passo in avanti nel corso dei prossimi mesi. Grazie a vetture aggiornate e moderne, infatti, il marchio può guardare al futuro con fiducia, sia in Italia che nel resto del mercato europeo.