iStock Ecco le città più trafficate in Italia

Il traffico in città può essere un problema importante e può rappresentare anche una perdita di tempo significativa per gli automobilisti. Il traffico non è uguale in tutte le città. In alcuni centri urbani, infatti, il problema è molto più rilevante e ha un impatto significativo sugli spostamenti quotidiani dei cittadini. Una conferma in tal senso arriva dal nuovo Traffic Index di TomTom che evidenzia quelle che sono le città italiane più trafficate, con riferimento ai dati raccolti nel corso del 2025. L’indagine mette a confronto i risultati ottenuti dalle città italiane con quelli registrati dalle città più trafficate a livello globale.

Le città più trafficate in Italia

I dati raccolti nel corso del 2025 vedono un passaggio di testimone in testa alla classifica con una nuova città che si ritrova in prima posizione, conquistando sicuramente il titolo di città più trafficata in Italia. La classifica stilata dall’indagine vede al quarto posto un gruppo composto da tre città. Con il 45% di livello medio di congestione (valore che indica l’aumento dei tempi di percorrenza rispetto a condizioni di traffico ottimali) troviamo Roma, che nell’indagine del 2024 era al primo posto, Firenze e Napoli. Al terzo posto, invece, c’è Catania, che registra il 47% di livello medio di congestione, mentre Milano è seconda, con il 49%. La città più trafficata in Italia nel corso del 2025 risulta essere Palermo, che registra un livello medio di congestione pari al 51%. Si tratta, per distacco, del valore più alto in Italia. La distanza media percorsa in 15 minuti è di 6,8 chilometri, in leggero calo rispetto al 2024. Nelle ore di punta (in particolare intorno alle 18) la situazione peggiora in modo significativo e si arriva fino a 3,8 chilometri. La giornata più critica per la città siciliana è stata l’8 aprile 2025 dove si è registrato un livello medio di congestione pari a 111%. In ogni caso, la città dove si percorrono meno chilometri in 15 minuti, durante il traffico intenso, non è Palermo ma Milano.

Il confronto con il resto del mondo

Il confronto tra Palermo e le città più trafficate al mondo conferma che in Italia il problema del traffico, per quanto rilevante, è sicuramente molto meno impattante sulla mobilità. Le città più trafficate al mondo, infatti, risultano essere decisamente più congestionate rispetto alla città siciliana, che occupa il primo posto in Italia. La classifica globale è guidata da Città del Messico che raggiunge una percentuale del 75,9%. Gli automobilisti di questa città perdono ogni anno nel traffico più di 180 ore. Secondo un’altra indagine, invece, Città del Messico è al secondo posto tra le città più trafficate. Sul podio troviamo anche Bangalore, in India, dove la congestione arriva a una percentuale del 74,4%. Terza posizione per la prima città in Europa per traffico, Dublino, con il 72%. Raggiungono la soglia del 70% di congestione anche altre due città europee, Lodz e Lublin in Polonia. Il confronto con il resto del mondo, quindi, posiziona Palermo in una fascia intermedia. Per quanto trafficata e congestionata, la città siciliana si trova in una situazione decisamente migliore rispetto ai centri citati in precedenza.