Sul mercato italiano sono sempre molto richieste le city car: ecco quali sono i modelli più venduti nel nostro Paese dopo i primi quattro mesi del 2026

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Ufficio Stampa Stellantis Ecco le city car più vendute in Italia

Tra le protagoniste del mercato auto italiano continuano a esserci le city car. Nonostante la crescente richiesta di SUV, infatti, le auto “piccole”, pensate per la guida in città, continuano a essere molto richieste e continuano a registrare volumi di vendita significativi.

Di seguito, quindi, andremo ad analizzare i dati UNRAE relativi alle immatricolazioni di nuove autovetture in Italia con l’obiettivo di evidenziare quali sono state le city car più vendute nel nostro Paese, sia nel corso del mese di aprile 2026 che nei primi quattro mesi del 2026.

Per l’analisi sono stati considerati i dati relativi alle immatricolazioni delle berline di segmento A e segmento B, tenendo conto, quindi, delle auto più compatte ed economiche presenti sul mercato in questo momento.

Le più vendute

Ricordiamo che il mercato auto ha iniziato il 2026 con il piede giusto, facendo registrare immatricolazioni in crescita dopo i primi quattro mesi, e che abbiamo già analizzato la classifica delle auto più vendute in Italia, considerando tutti i segmenti di mercato e, quindi, tenendo conto anche dei SUV (protagonisti della Top 10).

Di seguito, invece, illustriamo la Top 10 delle city car più vendute in Italia nel corso del mese di aprile 2026:

Fiat Panda : 8.571 (-2,9%) Dacia Sandero : 4.064 (+5,3%) Leapmotor T03 : 4.090 (+1725,9%) Peugeot 208 : 3.558 (-2,0%) Renault Clio : 2.762 (-8,1%) Toyota Yaris : 2.633 (-17,2%) Opel Corsa : 2.468 (-0,9%) Fiat 500 : 1.492 (+832,5%) Kia Picanto : 1.450 (+49,8%) MG3 : 1.198 (-43,8%)

Ecco, invece, la Top 10 aggiornata relativa al cumulato annuo e, quindi, al periodo compreso tra gennaio e aprile:

Fiat Panda : 45.601 (-2,2%) Dacia Sandero : 13.418 (-34,6%) Leapmotor T03 : 14.839 (+1881,2%) Renault Clio : 12.163 (+21,5%) Peugeot 208 : 10.967 (-28,3%) Toyota Yaris : 10.570 (-21,5%) Opel Corsa : 9.289 (-11,1%) MG3 : 6.277 (-3,8%) Kia Picanto : 5.736 (+28,4%) Fiat 500 : 5.682 (+627,5%)

Se siete interessati ad approfondire il tema delle classifiche sulle immatricolazioni in Italia vi rimandiamo anche alla Top 10 delle auto elettriche più vendute nel nostro Paese dopo i primi quattro mesi dell’anno in corso. Anche in questa classifica sono presenti diverse city car, sempre molto apprezzate da chi è alla ricerca di nuovi modelli a zero emissioni.

Le protagoniste

Una rapida occhiata alla classifica conferma l’assenza di sorprese ai primi posti. Il modello più richiesto dagli automobilisti italiani è sempre la Fiat Panda che, nonostante un leggero calo delle immatricolazioni, si sta ritagliando uno spazio di primo piano sul mercato, anche quest’anno. Il margine con tutte le altre concorrenti è notevole.

Sul podio troviamo anche la Dacia Sandero, in netto calo ma sempre al top del suo segmento. Da segnalare anche il successo della Leapmotor T03, modello che abbinando trazione elettrica e prezzo accessibile si sta conquistando uno spazio importante sul mercato.

Risaltano poi tante segmento B, dalla Clio alla 208, passando per Yaris e Corsa, che da anni rappresentano alcuni dei modelli più scelti dagli automobilisti italiani al momento dell’acquisto di una nuova vettura. In Top 10 entra anche MG3 e due “piccole” come la Picanto e la 500.

Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi i trend emersi in questa prima parte di 2026 saranno confermati. L’appuntamento è fissato al prossimo mese di giugno quando arriveranno i dati relativi alle immatricolazioni sul mercato italiano registrate nel corso del mese di maggio. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in merito all’andamento del mercato italiano.