Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Ecco le city car più vendute in Italia

Le city car continuano a essere molto richieste sul mercato, per via di un prezzo più accessibile e per le dimensioni compatte che le rendono facili da utilizzare anche nelle città più popolose e trafficate. Grazie ai dati di vendita forniti da UNRAE, qui di seguito andremo ad analizzare quelle che sono le 10 city car più vendute in Italia, considerando sia il mese di maggio 2026 (ultimo dato disponibile) che il parziale annuo.

Le più vendute

Per costruire la classifica delle city car abbiamo considerato le berline di segmento A e segmento B, modelli che corrispondono al meglio alla descrizione di un’auto pensata per l’utilizzo in città, con un prezzo accessibile e dimensioni compatte. Ecco la Top 10 del mese di maggio 2026:

Fiat Panda: 8.965; Dacia Sandero: 4.404; Leapmotor T03: 4.250; Peugeot 208: 3.728; Toyota Yaris: 2.556; Renault Clio: 2.516; Fiat 500: 2.140; MG MG3: 2.096; Opel Corsa: 1.758; Suzuki Swift: 1.298.

Per una fotografia aggiornata dell’andamento delle vendite delle city car, ecco la Top 10 del 2026 (gennaio – maggio):

Fiat Panda: 54.597; Leapmotor T03: 19.097; Dacia Sandero: 17.823; Peugeot 208: 14.712; Renault Clio: 14.594; Toyota Yaris: 13.125; Opel Corsa: 11.047; MG MG3: 8.373; Fiat 500: 7.822; KIA Picanto: 6.988.

Le protagoniste del mercato

In cima alla classifica delle city car non può che esserci la best seller per eccellenza del mercato italiano, la Fiat Panda. Il modello di Fiat ha venduto circa 54 mila unità e, quindi, continua a mantenere una media superiore ai 10 mila veicoli immatricolati ogni mese, con l’obiettivo di migliorare i risultati dello scorso anno, quando la vettura ha superato di poco quota 100 mila unità.

La grande sorpresa della classifica è la Leapmotor T03, modello che sta diventando una delle vetture più apprezzate sul mercato grazie al mix unico tra caratteristiche tecniche e prezzo. Già nelle scorse settimane abbiamo analizzato, con alcuni approfondimenti, il successo ottenuto dal modello Leapmotor che continuerà a essere uno dei più apprezzati anche in futuro.

La Top 10 comprende anche altre vetture di grande interesse come la Dacia Sandero e le diverse altre segmento B “storiche” come la Peugeot 208, la Opel Corsa, la Toyota Yaris e la Renault Clio. Da segnalare anche ottimi risultati per la MG3 e la Kia Picanto.

Nona posizione per la Fiat 500 che, anche grazie alla nuova versione ibrida, è destinata a ricoprire un ruolo importante sul mercato.

Un settore importante

Complessivamente, le berline di segmento A e segmento B rappresentano oggi una porzione rilevante del mercato. Per quanto riguarda il segmento A, ad esempio, la quota di mercato nel 2026 è pari al 11,3% mentre per il segmento B si sale fino al 15,2%, in leggero calo rispetto allo scorso anno.

La richiesta per modelli di questo tipo, anche per via della crescente diffusione di vetture elettrificate in questi segmenti, è sempre molto alta e continuerà a esserlo in futuro. Molte Case stanno puntando su questa porzione di mercato per espandere la propria presenza in Italia mentre altre da sempre credono in questi segmenti, come confermano i risultati di Fiat.

L’appuntamento con le classifiche sulle vendite di city car in Italia è ora fissato per il mese prossimo, quando arriveranno i dati definiti sulle immatricolazioni relative al primo semestre del 2026.