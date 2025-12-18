Oltre alla Panda, diverse city car stanno facendo registrare ottimi risultati commerciali in Italia: ecco quali sono i modelli più venduti nel corso del 2025

iStock Non c'è solo la Panda: ecco le city car più vendute

Il mercato italiano è storicamente molto legato alle city car che, nonostante la forte crescita dei SUV, continuano a far registrare volumi di vendita elevati, anche nel corso del 2025. Il punto di riferimento assoluto del settore è, naturalmente, la Fiat Panda. La city car del marchio torinese, con oltre 96 mila unità immatricolate, è l’auto più venduta in assoluto in Italia e rappresenta da sola quasi il 7% del mercato, come confermano gli ultimi dati UNRAE.

Alle spalle della vettura, però, ci sono tanti modelli pronti a ritagliarsi uno spazio, con l’obiettivo di conquistare gli automobilisti alla ricerca di un’auto piccola, economica e funzionale. Ecco, quindi, quali sono le city car più vendute in Italia nel corso del 2025, considerando il segmento A, quello della Panda, e anche il segmento B, composto da modelli più grandi e in grado di attirare una fetta maggiore di automobilisti.

Le “altre” segmento A

Il segmento A del mercato è quello della Fiat Panda che guida anche la Top 10 delle auto più vendute in assoluto nel nostro Paese. Le alternative sono poche (a causa dei margini ridotti garantiti da questo tipo di veicoli) e la Top 5 dei modelli alternativi alla Panda nel 2025 vede al quinto posto la DR EQ1, la piccola elettrica del marchio italiano, con un totale di 755 unità immatricolate (tutti i dati sono aggiornati a fine novembre 2025), e al quarto posto la Fiat 500, con 1.931 unità, che nel corso del 2026 è destinata a registrare un sostanziale incremento dei volumi grazie alla nuova versione Hybrid. Terzo posto per la Leapmotor T03, con 4.024 esemplari venduti. Le principali alternative alla Panda nel segmento A del mercato sono, invece, la Kia Picanto, con 12.993 immatricolazioni, e la Hyundai i10, con 13.894.

Le segmento B più vendute

Il segmento B è il vero campo di sfida tra le city car, con modelli leggermente più grandi e con un prezzo un po’ più alto ma anche con una dotazione in genere più ricca e personalizzabile. Questo segmento vale il 17,8% del mercato italiano mentre il segmento A si ferma al 9,1%. In questo caso, la Top 5 si apre con la Opel Corsa che occupa il quinto posto con un totale di 20.435 unità vendute. Salendo di una posizione c’è la Renault Clio, che occupa la quarta piazza del segmento con 26.807 esemplari distribuiti sul mercato italiano da inizio 2025.

Terza posizione per la Peugeot 208, che si ferma a 30.127 unità. Sul gradino più basso del podio c’è la Toyota Yaris che ha raggiunto quota 32.099 esemplari immatricolati nel corso del periodo considerato. Prima posizione per la best seller del mercato (dopo la sola Panda) ovvero la Dacia Sandero, modello che grazie a un prezzo molto competitivo si sta ritagliando uno spazio da protagonista. Per la vettura di Dacia, recentemente aggiornata, le immatricolazioni in Italia nel corso del 2025 sono pari a 46.536 unità. Il dato è sensibilmente inferiore rispetto a quello dello scorso anno (oltre 56 mila) e il nuovo restyling avrà il compito di incrementare i volumi e rafforzare la leadership nel segmento.