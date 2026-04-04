Il sistema dei rimborsi dell'ecobonus continua a incepparsi: Federauto e UNRAE confermano la problematica e chiedono un intervento

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Il meccanismo degli incentivi auto dello scorso anno prevedeva un sistema di rimborsi per i concessionari che, di fatto, hanno anticipato l’erogazione del bonus al cliente garantendo uno sconto al momento dell’acquisto.

Il sistema è pensato per agevolare l’accesso agli incentivi per gli automobilisti, che non devono perdere tempo con la burocrazia per la gestione della propria pratica. Questo meccanismo richiede che tutto funzioni nel modo giusto e che le tempistiche dei rimborsi vengano rispettate in modo preciso.

Come sottolineato da UNRAE e Federauto, però, i rimborsi dell’ecobonus stanno registrando dei ritardi, creando non pochi problemi ai concessionari, che si trovano a dover fare i conti con uno scoperto di milioni di euro.

Per i rivenditori, quindi, c’è il rischio di ritrovarsi con problemi di liquidità in attesa che lo Stato eroghi i rimborsi dovuti, come previsto dal regolamento per l’accesso agli incentivi auto. La situazione rappresenta un problema non di poco conto, anche perché può tradursi in un ritardo nelle consegne delle auto.

Serve un intervento deciso

Con un comunicato stampa, il presidente di Federauto, Massimo Artusi, ha evidenziato la necessità di un intervento da parte del ministero per arrivare a una soluzione in merito alle criticità emerse nel minor tempo possibile:

“Federauto ha più volte sollecitato il Ministero dell’Ambiente, prima paventando il crearsi di tale situazione, poi per sollecitare un intervento urgente dello stesso ministro Gilberto Pichetto Fratin, affinché la presenza di una singola pratica non conforme non blocchi la prosecuzione dell’iter relativo a tutte le altre istanze a danno dei concessionari e con grande disagio per i clienti”

Secondo Federauto, il meccanismo di erogazione dei rimborsi “continua a incepparsi” e, quindi, le tempistiche per il completamento delle pratiche, con l’arrivo del rimborso per il concessionario e la consegna dell’auto al cliente, continuano ad allungarsi.

Al momento, non è chiaro quali siano le cause del problema, considerando che i fondi per l’accesso all’ecobonus erano già stati stanziati da tempo. Potrebbe trattarsi di un problema puramente amministrativo. Un intervento mirato sulla questione dovrebbe essere in grado di risolverlo.

Sulla questione si registra anche l’intervento del Presidente di UNRAE, Roberto Pietrantonio, che ha lanciato un appello:

“È necessario intervenire con urgenza sul tema degli incentivi: la rete dei concessionari li ha anticipati di tasca propria, esponendosi per milioni di euro e sostenendo rilevanti oneri finanziari. Il ritardo nei rimborsi sta mettendo sotto pressione centinaia di imprese. È quindi fondamentale garantire tempi certi e rapidi di erogazione, dando priorità alle pratiche correttamente gestite, per tutelare la stabilità della filiera e rafforzare la credibilità delle misure pubbliche”

Cosa succede adesso

La questione dei rimborsi per i concessionari resta di primo piano. Al momento, dal ministero non sono arrivate risposte e, quindi, non è chiaro se il problema è noto e se le cause possono essere risolte in breve tempo.

Bisogna aggiungere, inoltre, che Federauto e UNRAE non hanno fornito dati dettagliati relativi ai ritardi e, di conseguenza, non possiamo sapere quanto il problema sia diffuso e quanti concessionari devono fare i conti con i ritardi nell’erogazione dei fondi.

Ulteriori aggiornamenti in merito potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane, anche considerando la scelta di Federauto e UNRAE di sollevare la questione in modo coordinato in occasione della pubblicazione dei risultati del mercato delle quattro ruote del primo trimestre. Ne saperemo di più a breve.