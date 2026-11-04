Boom di auto ibride in Italia a ottobre 2026: Full Hybrid a +43,1% e Plug-in a +80,7%. Ecco tutti i dati UNRAE sulle immatricolazioni e le quote di mercato

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iStock Gli italiani puntano sulle ibride

Le auto ibride sono sempre più diffuse in Italia e stanno dando un contributo significativo alla crescita delle immatricolazioni, nel confronto con lo scorso anno. La conferma arriva dai numeri forniti da UNRAE che fotografano al meglio l’andamento del mercato, evidenziando un trend ormai chiaro e definito.

I dati parlano chiaro: gli automobilisti italiani guardano con grande attenzione alle ibride (Full e Plug-in) che oggi rappresentano una delle principali alternative per chi vuole acquistare una nuova auto. Il crollo del diesel e le difficoltà delle elettriche, infatti, lasciano campo libero alle vetture ibride. Andiamo ad analizzare i numeri.

Ibride in crescita a ottobre

Il mese di ottobre ha segnato un importante passo in avanti per le auto ibride in Italia. Considerando le Full Hybrid, infatti, le immatricolazioni sono aumentate del 43,1%, mentre per le Plug-in Hybrid si registra un incremento dell’80,7%. Per approfondire, vi segnaliamo la Top 10 delle ibride plug-in più vendute.

In termini di market share, invece, siamo, rispettivamente, al 19,6% e al 12,7%. In sostanza, quasi un terzo delle immatricolazioni riguarda modelli ibridi. Nel conteggio non abbiamo considerato le Mild Hybrid, in calo del 2% e con una quota di mercato del 29,4% a ottobre. Ad ottobre, quindi, le ibride “vere” (Full e Plug-in) hanno superato le Mild Hybrid, ottenendo una quota maggiore.

I dati del 2026

Anche i dati del 2026 (periodo gennaio – ottobre) sono molto interessanti. In questo caso, infatti, le Full Hybrid sono in crescita del 39,1% mentre le Plug-in Hybrid crescono del 73,9%. Per quanto riguarda la quota di mercato, invece, siamo a 16,6% e 9,8%, rispettivamente. Il dato complessivo è superiore al 26%. Per le Mild Hybrid, invece, si registra un incremento del 12,4% con un market share che arriva al 32,9%.

Questi dati confermano l’impatto che le ibride stanno avendo sul mercato delle quattro ruote in Italia, protagonista di una forte crescita nel corso del 2026, con immatricolazioni che continuano ad aumentare in confronto con i dati dello scorso anno. Un numero sempre maggiore di automobilisti sta scegliendo i modelli ibridi al momento dell’acquisto di una nuova vettura.

Dietro a questa crescita così marcata ci sono ragioni pratiche che rispondono alle attuali esigenze degli automobilisti italiani. Le motorizzazioni Full e Plug-in Hybrid rappresentano oggi il compromesso ideale per chi cerca una riduzione concreta dei consumi e delle emissioni, senza però doversi scontrare con i limiti infrastrutturali ancora legati alle auto 100% elettriche.

A spingere le Plug-in Hybrid, in particolare, contribuiscono sia il rinnovamento delle flotte aziendali sia l’arrivo sul mercato di modelli di nuova generazione, capaci di garantire autonomie in modalità puramente elettrica ormai vicine o superiori ai 100 chilometri. L’andamento del mercato andrà valutato con molta attenzione nel corso dei prossimi mesi per capire se la tendenza continuerà o meno.

Con un trend così solido nei primi dieci mesi, l’ultimo bimestre del 2026 si preannuncia decisivo per consolidare questo cambio di paradigma. L’ampliamento dei listini da parte dei costruttori, unito a promozioni mirate di fine anno, dovrebbe mantenere alta la spinta sulle immatricolazioni, portando le Full e le Plug-in Hybrid a chiudere l’anno con quote di mercato record per il nostro Paese.