Ufficio Stampa Dacia Dacia chiude il 2025 in crescita

Dacia è sempre più protagonista del mercato delle quattro ruote e conferma di aver chiuso il 2025 facendo registrare un nuovo passo in avanti in termini di unità vendute, avvicinandosi al traguardo dei 10 milioni di veicoli venduti dal 2004. Andiamo a riepilogare tutti i dati ufficializzati dalla Casa in queste ore.

Una crescita costante

Dacia ha comunicato i risultati commerciali ottenuti nel corso del 2025. L’azienda ha registrato un totale di 697.408 unità vendute. Questo dato si traduce in un incremento del 3,1% rispetto a quanto registrato nel corso del 2024. La crescita è particolarmente significativa in Europa dove la quota di mercato è oggi su valori record. Il brand ha raggiunto il 4% del mercato, con un miglioramento di 0,1 punti rispetto al 2024.

Questo dato tiene conto sia di autovetture che di veicoli commerciali. Limitando l’analisi alle sole autovetture, invece, la quota è del 4,5%, con un passo in avanti di 0,03 punti rispetto al 2024. Da segnalare anche che Dacia è ora sul secondo gradino del podio in Europa per vendite ai privati, segmento che rappresenta sempre di più il “core business” della Casa. In questo settore, infatti, il brand ha raggiunto una quota di mercato del 7,9% (-0,1 punti rispetto al 2024).

Ricordiamo che in Italia le vendite di Dacia sono state pari a 95.293 unità con un calo del 2%, in linea con i risultati ottenuti dal mercato auto italiano durante il 2025. Il market share del brand nel nostro Paese ha superato il 6%.

I risultati dei modelli

Ecco come sono andate le vendite dei modelli Dacia nel corso del 2025:

la Sandero , sfruttando anche le potenzialità del nuovo modello, ha raggiunto quota 289.295 unità vendute e per il secondo anno consecutivo è il veicolo più venduto in Europa tra le autovetture (per il settimo anno consecutivo è anche il più venduto ai privati in Europa)

, sfruttando anche le potenzialità del nuovo modello, ha raggiunto quota 289.295 unità vendute e per il secondo anno consecutivo è il veicolo più venduto in Europa tra le autovetture (per il settimo anno consecutivo è anche il più venduto ai privati in Europa) la Duster ha totalizzato 193.974 unità vendute, caratterizzandosi come il secondo SUV più venduto ai privati in Europa

ha totalizzato 193.974 unità vendute, caratterizzandosi come il secondo SUV più venduto ai privati in Europa la Jogger ha toccato quota 73.685 esemplari immatricolati rientrando nella Top 5 del segmento C (senza considerare i SUV)

ha toccato quota 73.685 esemplari immatricolati rientrando nella Top 5 del segmento C (senza considerare i SUV) la Bigster ha toccato quota 67.573 unità vendute, conquistando la leadership del segmento C tra i SUV per quanto riguarda le vendite ai privati

ha toccato quota 67.573 unità vendute, conquistando la leadership del segmento C tra i SUV per quanto riguarda le vendite ai privati la Spring ha raggiunto 35.034 immatricolazioni con una crescita del 53% rispetto all’anno precedente

La strategia di crescita di Dacia si sta confermando vincente in vari segmenti di mercato.

Le novità del 2026

Per il 2026, l’azienda ha confermato di avere tanti obiettivi da conquistare. Nei prossimi mesi continuerà il processo di elettrificazione della gamma. Per ogni modello ci sarà una versione ibrida oppure una elettrica al 100%. Sta arrivando, inoltre, un’auto elettrica per il segmento A che avrà il compito di spingere le vendite di Dacia anche nel segmento delle city car a zero emissioni.

Tra le novità previste c’è anche un nuovo modello termico e ibrido per il segmento C del mercato. Questa vettura debutterà nel corso del 2026. Da segnalare anche un importante arricchimento della gamma di motorizzazioni elettrificate con il motore hybrid-G 150 4×4 su Duster e Bigster lanciato a fine 2025, che sarà disponibile nella versione benzina nel corso del 2026.