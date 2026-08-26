Abbiamo calcolato quanto può costare un pieno del serbatoio con il caro carburanti che ha portato il diesel a 3 euro al litro: la simulazione dei costi con i prezzi attuali.

Quanto costerebbe fare il pieno con il diesel a 3 euro al litro? Il caro carburanti ormai pesa da mesi sulle tasche degli automobilisti e per i viaggi in autostrada è già stata superata una soglia fino a poco tempo fa considerata estrema. Sulla A22 Brennero-Modena il Supreme Diesel servito ha raggiunto 3,159 euro al litro.

Ma cosa succederebbe se la soglia dei 3 euro diventasse il prezzo di riferimento per un rifornimento? Per avere un ordine di grandezza abbiamo simulato il costo di percorrenza, applicando ai consumi dichiarati dai costruttori un prezzo uniforme di 3 euro al litro.

Diesel a 3 euro al litro, quanto costa fare il pieno

Il primo effetto di un diesel a 3 euro al litro si vede direttamente alla pompa. Il costo di un pieno completo può andare da 129 euro fino a oltre 200 euro.

Tra le vetture con i serbatoi più piccoli ci sono Mercedes Classe A e Mercedes GLA, che in alcune versioni diesel dispongono di 43 litri, riempirli costerebbe 129 euro. Si sale a 135 euro per Audi A3 e Škoda Octavia con 45 litri, mentre Volkswagen Golf richiederebbe tra 135 e 150 euro, a seconda della versione e della capacità del serbatoio.

Modello Consumo l/100 km Serbatoio diesel Pieno a 3 €/l 100 km 500 km 1.000 km Mercedes GLA 5,4-5,7 43-51 l 129-153 € 16,20-17,10 € 81,00-85,50 € 162-171 € Audi Q3 da 5,3* 58 l 174 € da 15,90 € da 79,50 € da 159 € Volkswagen Tiguan 5,3-6,4 55-58 l 165-174 € 15,90-19,20 € 79,50-96 € 159-192 € BMW X1 4,5-5,4 54 l 162 € 13,50-16,20 € 67,50-81 € 135-162 € Škoda Octavia 4,3-4,9 45 l 135 € 12,90-14,70 € 64,50-73,50 € 129-147 € Mercedes Classe A 4,9-5,1 43-51 l 129-153 € 14,70-15,30 € 73,50-76,50 € 147-153 € Audi A3 da 4,4* 45 l 135 € da 13,20 € da 66 € da 132 € Volkswagen Golf 4,3-4,6 45-50 l 135-150 € 12,90-13,80 € 64,50-69 € 129-138 € Fiat Ulysse 7,1-7,4 69 l 207 € 21,30-22,20 € 106,50-111 € 213-222 € Alfa Romeo Tonale 5,3-5,9 55 l 165 € 15,90-17,70 € 79,50-88,50 € 159-177 €

Fonte: immatricolazioni UNRAE luglio 2026; consumi combinati WLTP dichiarati dai costruttori. Costi elaborati ipotizzando gasolio a 3 €/l.

Superata la soglia dei 50 litri, il conto diventa ancora più salato. Una BMW X1, con 54 litri, richiederebbe 162 euro; per Alfa Romeo Tonale, con 55 litri, si arriverebbe a 165 euro. Volkswagen Tiguan si collocherebbe tra 165 e 174 euro, mentre per Audi Q3, con un serbatoio da 58 litri, il pieno teorico raggiungerebbe 174 euro.

Ma il costo più elevato riguarda la Fiat Ulysse. La capacità di circa 69 litri porta il costo di un pieno a 207 euro.

Il costo del pieno, però, non coincide necessariamente con il costo di un viaggio. Capacità del serbatoio e consumo sono due variabili differenti: un’auto può avere un serbatoio più grande ma consumare meno ogni 100 km. Per questo, accanto al costo alla pompa, la nostra simulazione considera anche la percorrenza. Con il diesel a 3 euro, 500 km costerebbero tra circa 64,50 e 111 euro, mentre su 1.000 km la forbice arriverebbe da 129 a 222 euro, in base ai consumi delle diverse vetture.

Le diesel che consumano meno e quelle che costano di più

Nella parte bassa della classifica dei costi troviamo soprattutto berline e compatte. Škoda Octavia e Volkswagen Golf, partendo da 4,3 litri ogni 100 km, richiederebbero circa 12,90 euro per 100 km e 129 euro per 1.000 km. Audi A3 parte da circa 132 euro, mentre BMW X1 da 135 euro.

Salendo con consumi e dimensioni aumenta rapidamente la spesa. Una Mercedes GLA richiederebbe tra 162 e 171 euro ogni 1.000 km, Alfa Romeo Tonale tra 159 e 177 euro e Volkswagen Tiguan potrebbe arrivare a 192 euro.

Il caso estremo, come abbiamo detto, è la Fiat Ulysse. Con 7,1-7,4 l/100 km, la simulazione porta il costo a 213-222 euro ogni 1.000 km. Tra i due estremi del campione ci sono quindi fino a 93 euro di differenza.

Quanto costerebbe un lungo viaggio in autostrada

A 3 euro al litro anche poche differenze nei consumi diventano rilevanti sulle lunghe distanze. Nel nostro campione, 500 km richiederebbero indicativamente tra 64,50 e 111 euro di gasolio. Su 1.000 km il range sale a 129-222 euro.

Portando la simulazione a 1.500 km, una percorrenza compatibile con una lunga andata e ritorno durante le vacanze, la sola spesa per il carburante sarebbe nell’ordine dei 194-333 euro.

I 3 euro al litro restano per ora un caso limite, legato sulla A22 a un diesel speciale e al servizio alla pompa. Ma la simulazione mostra perché quella soglia pesa. Su un viaggio lungo, ogni aumento di 10 centesimi al litro significa 5 euro in più ogni 1.000 km per un’auto che consuma 5 l/100 km. A 3 euro, il prezzo alla pompa smette rapidamente di essere una differenza di pochi centesimi e diventa una voce da decine di euro sul costo del viaggio.