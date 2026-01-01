Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa DR DR cresce ancora in Italia

Il Gruppo DR Automobiles è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento del mercato delle quattro ruote italiano. L’azienda, attiva da diversi anni, è riuscita a ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato, grazie ad alcune partnership strategiche con vari costruttori cinesi. Più di recente, DR ha avviato una strategia multi-brand, per occupare vari segmenti del mercato italiano, e ha avviato anche un’espansione verso altri mercati europei. Il 2025 per l’azienda si chiude con un buon riscontro commerciale, per quanto riguarda le vendite in Italia, e una solida base su cui costruire il futuro. Andiamo a scoprire i dati raccolti dal Gruppo e quali sono le prospettive di crescita per il futuro.

I numeri in Italia

Stando ai dati UNRAE (aggiornati a fine novembre 2025), il Gruppo DR ha registrato un totale di 24.949 unità immatricolate sul mercato italiano nel corso dell’anno appena concluso (il dato è parziale e andrà aggiornato con i numeri di dicembre, con un incremento verso l’alto di circa 2 mila unità). Rispetto allo scorso anno, l’azienda molisana ha registrato un incremento del 3,27% in termini di immatricolazioni sul mercato italiano. Questo risultato si traduce in una quota di mercato di 1,76%, con un miglioramento di 0,1 punti rispetto ai dati raccolti nel corso del 2024.

L’obiettivo di un market share del 2%, quindi, sembra essere ampiamente alla portata per la Casa che ha tutte le potenzialità per superare questo muro e rafforzare la sua presenza sul mercato italiano e, in futuro, anche in Europa. Ricordiamo che l’azienda punta molto, per il suo futuro, sullo sviluppo di una gamma di auto ibride e elettriche, seguendo i trend del mercato. In Italia, infatti, i margini di crescita dei modelli elettrificati sono enormi e gli ultimi dati di vendita confermano che è in corso un vero e proprio boom per elettriche e ibride plug-in (anche se con volumi ancora inferiori alla media europea). Per rafforzare la sua posizione sul mercato italiano, DR potrebbe, quindi, tentare di arricchire la sua gamma in questi segmenti.

Un strategia di successo

Il brand principale dell’azienda è DR Motor che ha toccato 17.040 unità vendute (con un calo dello 0,92% rispetto al 2024). Seconda posizione, per volumi, per il marchio EVO, con un totale di 5.982 esemplari venduti (-1,5%). La strategia multi-brand del Gruppo include anche altri brand, come Sportequipe, e novità come Stilnovo, Birba e Tiger che andranno a sostenere la crescita dell’azienda nel corso dei prossimi anni. La “best seller” dell’azienda è la DR 5 che, con la sua ultima evoluzione, ha venduto 8.544 unità sul mercato italiano nel corso del 2025 (i dati sono sempre aggiornati a fine novembre, ricordiamo). A sostenere la diffusione del modello c’è soprattutto un rapporto qualità/prezzo molto interessante, grazie a un listino prezzi che parte da 19.900 euro. Naturalmente, anche altri modelli della Casa seguono la stessa filosofia, puntando su una buona dotazione e su un prezzo accessibile, in un contesto in cui i prezzi delle auto nuove sono in continua crescita.