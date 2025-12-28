Le elettriche in Europa sono sempre più diffuse ma il market share varia in modo significativo in base al Paese considerato (e l'Italia è sotto la media)

123RF Continua la crescita delle elettriche in Europa

Il mercato delle quattro ruote in Europa chiuderà il 2025 in leggera crescita. Gran parte del merito è legato alle auto elettriche che stanno facendo segnare una crescita molto forte, andando a ricoprire un ruolo sempre più importante nel settore. I numeri, però, variano in modo significativo in base al mercato. Andiamo a fare il punto sull’andamento del settore.

I dati europei

In Europa, considerando sia l’Ue che i Paesi Efta e il Regno Unito, sono state vendute 2.276.161 unità di auto elettriche nel corso del 2025 (dati ACEA aggiornati a fine novembre 2025). Questo risultato si traduce in una crescita percentuale su base annua del +27,6% e in una quota pari a circa il 18% dell’intero mercato (le immatricolazioni complessive di autovetture superano di poco le 12 milioni di unità). La diffusione delle auto elettriche varia in misura significativa in base al mercato. Come vedremo di seguito, infatti, in Italia le vendite sono ancora ridotte, nonostante una sostanziale crescita registrata di recente, mentre diversi piccoli mercati europei (dalla Danimarca ai Paesi Bassi passando per la Norvegia) fanno segnare numeri ben superiori alla media.

I dati dei principali mercati

Come abbiamo già visto nell’analisi sui dati di vendita in Europa a novembre 2025, è evidente che l’Italia sia indietro nella corsa all’elettrificazione. Nonostante una crescita del 38%, infatti, il mercato italiano deve fare i conti con market share ancora ridotto e pari a poco più del 5,8%.

Il principale mercato europeo, per vendite di modelli a zero emissioni, è la Germania, dove sono state vendute 490 mila unità, con un incremento del 41,3% e con una quota di mercato pari a poco più del 18% (in linea con la media europea).

Dati positivi anche per il Regno Unito, con 426 mila immatricolazioni e un incremento del 26%. In questo caso, il market share delle auto a zero emissioni risulta essere pari al 22,8%. Crescita ridotta per la Francia, dove si registra un miglioramento delle immatricolazioni del 9,1% a fronte di 284 mila auto vendute. La quota di mercato è di poco superiore al 19%.

Tra i big market europei, anche la Spagna fa meglio dell’Italia, sia in termini di volumi (90 mila immatricolazioni) che per quanto riguarda la crescita percentuale (+86,3%). La quota di mercato delle elettriche in Spagna resta però contenuta (8,7%), anche se superiore a quanto registrato in Italia.

Tra i mercati europei, un punto di riferimento per le elettriche è la Norvegia, con 137 mila unità vendute (+34,2%) e una quota record superiore al 95%. In Ue, invece, anche i Paesi Bassi registrano ottimi dati, con 124 mila unità immatricolate (+8,8%) e una quota del 36,8%.

Da segnalare anche la Danimarca, che ha registrato 111 mila esemplari venduti nel corso del periodo considerato, con un incremento del 42,4%. La quota di mercato delle elettriche nel Paese è oggi pari al 66%. La crescita percentuale più alta (+140%) è stata registrata in Polonia, con un totale di poco più di 35 mila unità vendute. La quota di mercato resta, però, molto bassa rispetto alla media europea (6,6%).

Ecco la classifica per quota di mercato dei singoli Paesi in Europa per diffusione di auto elettriche: