Mercato auto Cina ottobre 2026: le NEV (elettriche e plug-in) volano al 64,3% delle vendite con 1,94 milioni di unità (+13%). Ecco il report CAAM

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iStock La crescita delle NEV in Cina continua

Il settore delle auto elettrificate continua a crescere. Tra i mercati di riferimento c’è naturalmente la Cina, che da anni ha avviato un ambizioso programma di transizione con l’obiettivo di abbattere le emissioni del proprio parco circolante e sostenere la diffusione delle auto “NEV“, ovvero i veicoli a “nuova energia”, categoria in cui rientrano sia le elettriche che quelle ibride plug-in.

I numeri relativi alle immatricolazioni nel 2026 confermano i passi in avanti registrati dal mercato cinese. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Sempre più auto NEV

In base ai dati diffusi dalla CAAM (China Association of Automobile Manufacturers), nel corso del mese di ottobre 2026, le auto NEV hanno raggiunto una quota di mercato in Cina pari al 64,3%. Si tratta di una crescita sostanziale rispetto al mese precedente.

A settembre, infatti, il market share di questa categoria di veicoli si era fermato a 61,6%. Per quanto riguarda il parziale annuo (gennaio – ottobre), invece, la quota cumulativa registrata dalle NEV risulta essere del 54,8%.

In sostanza, più di un’auto su due, tra quelle immatricolate nel corso del 2026 in Cina, rientra nella categoria delle elettriche oppure in quella delle ibride plug-in. Il dato conferma l’ottimo stato di salute dell’intero settore.

Novembre e dicembre rappresentano tradizionalmente un bimestre molto intenso per le consegne in Cina, spinto dalle campagne promozionali di fine anno dei costruttori: salvo sorprese, quindi, il 2026 dovrebbe quindi chiudersi stabilmente oltre la soglia del 55% per le NEV,

In Cina, inoltre, si registra anche una crescita della produzione delle auto NEV, non solo legata alla domanda interna ma anche alle esportazioni, che stanno raggiungendo numeri record verso l’Europa, come abbiamo visto nei giorni scorsi.

La produzione mensile è arrivata a 2,02 milioni di unità, con un incremento del 13% rispetto allo scorso anno. Crescono anche le vendite complessive di NEV che, nel mese, sono arrivate a toccare quota 1,94 milioni di unità, con un incremento di oltre 13%.

Passaggio di testimone

I numeri di ottobre certificano ormai un sorpasso strutturale: in Cina le auto con motore termico tradizionale sono diventate una minoranza, spinte ai margini non solo dalla diffusione delle elettriche pure ma anche dal successo delle ibride plug-in e dei modelli con range extender.

A sostenere questa corsa contribuiscono le forti economie di scala, il controllo diretto sulla filiera delle batterie e una serrata competizione interna sui prezzi, fattori che rendono le NEV accessibili a una platea sempre più ampia di automobilisti.

Questa stessa competitività, maturata su volumi industriali enormi, rappresenta oggi la principale leva con cui i costruttori cinesi stanno guadagnando rapidamente quote di mercato anche in Europa, contribuendo alla crescita delle vendite di elettriche e ibride nel nostro mercato.

L’altra faccia di questo sorpasso riguarda l’impatto sui costruttori europei, giapponesi e americani attivi nel Paese. Storicamente forti sulle motorizzazioni termiche e sulle joint venture tradizionali, molti marchi occidentali vedono ridursi rapidamente i propri margini di manovra di fronte a un pubblico ormai orientato quasi esclusivamente verso soluzioni elettrificate.