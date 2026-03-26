Elettriche e ibride plug-in stanno trascinando le vendite in Europa: ecco gli ultimi dati sulle immatricolazioni registrate a febbraio 2026

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iStock Elettriche e ibride plug-in da record in Europa

Il mercato europeo ha chiuso il mese di febbraio in positivo mentre il bimestre è in leggero calo per quanto riguarda le immatricolazioni. Al netto dei numeri (come vedremo, le differenze percentuali sono ridotte), un dato emerge chiaramente analizzando i risultati del mercato nel corso della prima parte del 2026.

Le auto elettriche e le ibride plug-in stanno trascinando le vendite in Europa, con numeri in forte crescita rispetto a quanto registrato nel corso del 2025. Il trend è comune a buona parte dei Paesi europei, anche se con differenze da non sottovalutare, e conferma un’attenzione sempre maggiore da parte degli automobilisti per i modelli elettrificati e in grado di muoversi a zero emissioni. Andiamo ad analizzare tutti i numeri.

Crescono le elettriche

Prima di entrare nei dettagli dei risultati, ricordiamo che potete consultare il nostro approfondimento sulle immatricolazioni in Europa per tutti i dati relativi all’andamento delle vendite nei primi due mesi.

Per quanto riguarda le auto elettriche, in Ue si registra un mese di febbraio 2026 molto positivo con un totale di 158 mila unità vendute e una crescita del 20,6%. Il dato resta positivo se si estende l’analisi.

Considerando Ue, Paesi Efta e Regno Unito, infatti, le immatricolazioni salgono a 190 mila unità con un incremento del 15,8% rispetto ai dati raccolti nello stesso mese dello scorso anno.

Nel corso dei primi due mesi dell’anno, invece, le vendite sono state pari a 312 mila unità con un incremento del 22,3% in Ue mentre in tutto il mercato europeo si è arrivati a 379 mila unità con una crescita percentuale del 14,8%.

In Italia, invece, le elettriche sono cresciute del 61,3% al termine del bimestre, con un totale di 21.963 unità vendute.

Bene anche le ibride plug-in

Anche se con volumi inferiori, le ibride plug-in continuano a rappresentare un punto di riferimento del mercato europeo, al pari delle elettriche. Nel corso del mese di febbraio 2026, infatti, le immatricolazioni sono state pari a 83 mila unità con un incremento del 32,1% in Ue mentre in tutto il mercato europeo si arriva a 96 mila unità con un passo in avanti del 33%.

Il parziale annuo è ugualmente positivo: tra gennaio e febbraio, infatti, le vendite in Ue di auto ibride plug-in sono state pari a 162 mila con una crescita del 30,6% su base annua. Complessivamente, invece, su tutto il mercato europeo sono state immatricolate 196 mila unità con un miglioramento del 32,7%.

In Italia, le vendite di ibride plug-in sono in crescita del 116% con un totale di poco più di 24 mila unità vendute.

Le altre alimentazioni

Analizzando le altre alimentazioni si nota un nuovo calo di benzina e diesel mentre le ibride continuano a crescere. Per semplicità andiamo a considerare i dati relativi a tutto il mercato europeo (Ue, Efta e Regno Unito) nel primo bimestre del 2026. Ecco i risultati:

Ibride : 643 mila immatricolazioni con una crescita dell’8,3% (nel totale non sono incluse le plug-in)

: 643 mila immatricolazioni con una crescita dell’8,3% (nel totale non sono incluse le plug-in) Benzina : 374 mila immatricolazioni con un calo del 23,3%

: 374 mila immatricolazioni con un calo del 23,3% Diesel: 134 mila immatricolazioni con un calo del 17,7%

Questi dati confermano un trend già evidenziato dai dati del 2025 sulle immatricolazioni in Europa.