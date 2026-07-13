I dati del primo semestre del 2026 sono chiari: sia le auto elettriche che le ibride plug-in registrano immatricolazioni superiori alle diesel

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iStock Un sorpasso netto

L’elettrificazione del mercato delle quattro ruote in Italia e, più in generale, in Europa va avanti e segue binari ben precisi. In particolare, il settore sta registrando una forte crescita delle vendite di auto elettriche e di auto ibride plug-in, modelli che permettono di effettuare spostamenti a zero emissioni.

Nello stesso tempo, le auto diesel sono sempre di meno. Il “sorpasso” di elettriche e ibride plug-in alle auto diesel è ormai evidente, sia in Italia che in Europa. Il dato più rilevante è sicuramente quello legato al mercato italiano dove, storicamente, le auto a gasolio hanno sempre viaggiato su volumi molto elevati.

Andiamo ad analizzare i dati più recenti sulle immatricolazioni, forniti da UNRAE per l’Italia e da ACEA per l’Europa, in modo da capire come procede l’elettrificazione del settore delle quattro ruote.

Il sorpasso in Italia

Per il mercato italiano sono già disponibili i dati del primo semestre del 2026 che evidenziano chiaramente la scelta degli automobilisti al momento dell’acquisto di una nuova vettura. Dopo i primi sei mesi dell’anno, infatti, i dati sulle immatricolazioni sono:

Diesel : 64.213 unità immatricolate, con un calo del 25,6% e una quota di mercato del 6,5%

: 64.213 unità immatricolate, con un calo del 25,6% e una quota di mercato del 6,5% Elettriche : 79.613 unità immatricolate, con una crescita del 77,5% e una quota di mercato del 10,1%

: 79.613 unità immatricolate, con una crescita del 77,5% e una quota di mercato del 10,1% Ibride plug-in: 85.215 unità immatricolate, con una crescita dell’85% e una quota di mercato del 10,6%

Lo scorso anno, le vendite combinate di elettriche e ibride plug-in superavano di poche migliaia di unità le diesel. Quest’anno, invece, i rapporti di forza sono cambiati e i trend del mercato sono chiari. Sempre più automobilisti italiani stanno scegliendo modelli elettrici o ibridi plug-in, con un progressivo calo delle auto diesel (dovuto anche a una riduzione del numero di modelli proposti dalle Case).

Ricordiamo che potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle immatricolazioni in Italia per scoprire come sta andando il mercato delle quattro ruote nel nostro Paese dopo i primi sei mesi di 2026. Tra i trend evidenziati troviamo una netta crescita delle auto ibride plug-in, come chiarito anche dai numeri citati in precedenza.

Per il futuro, sarà interessante capire se le auto diesel continueranno il crollo verticale registrato negli ultimi mesi o se la quota di mercato si stabilizzerà. Ulteriori dettagli in tal senso arriveranno già nei prossimi mesi.

I dati in Europa

Per quanto riguarda i dati in Europa, invece, possiamo considerare i dati sulle immatricolazioni nel corso dei primi 5 mesi dell’anno. Anche in questo caso c’è un sorpasso:

Diesel : 384.740 unità immatricolate, con un calo del 17,1% e una quota di mercato del 6,5%

: 384.740 unità immatricolate, con un calo del 17,1% e una quota di mercato del 6,5% Elettriche: 1.247.545 unità immatricolate, con una crescita del 31,2%

1.247.545 unità immatricolate, con una crescita del 31,2% Ibride plug-in: 594.439 unità immatricolate, con una crescita del 25%

I numeri citati si riferiscono al mercato europeo composto dall’Ue, dal Regno Unito e dai Paesi Efta. In questo caso, il sorpasso non è una sorpresa visto che il “peso” delle auto diesel è da tempo in netto calo in Europa e in molti mercati le vetture a gasolio non hanno mai raggiunto volumi particolarmente elevati.