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iStock Il 2025 è stato un anno da record per gli esami di guida

Per mettersi alla guida di un’auto è necessario superare l’esame di guida, con una prova scritta e una prova pratica. I dati elaborati da Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) e basati sui numeri forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti forniscono un quadro aggiornato sull’esame in questione.

In particolare, l’analisi mette in evidenza come il 2025 sia stato un anno da record per quanto riguarda il numero di candidati che hanno tentato di superare l’esame sostenendo prima la teoria e poi la pratica. C’è un altro record da tenere in considerazione: una fetta considerevole di candidati, infatti, non riesce a superare l’esame.

Come confermano i dati, quindi, lo scorso anno un quarto dei candidati è stato bocciato. Ci sono poi sostanziali differenze a livello regionale e provinciale. Andiamo ad analizzare i numeri forniti per evidenziare i trend principali.

Un anno da record

Il 2025 sarà ricordato come un anno da record per l’esame di guida. Le prove sostenute nel corso dei dodici mesi, infatti, sono state 2.314.213. Si tratta di un incremento del 3% rispetto ai dati raccolti nel corso del 2024. C’è, però, un elemento da mettere in evidenza in modo particolare. In un caso su quattro, infatti, è scattata la bocciatura con il candidato che non è riuscito a raggiungere il punteggio minimo della prova teorica oppure non ha superato l’esame di guida.

Secondo quanto emerso dai dati, infatti, gli idonei sono stati 1.696.005, pari al 73,29%, mentre i respinti sono stati 618.208, pari al 26,71%. Ricordiamo che già in passato era stato registrato un record di bocciati. Da segnalare che, in totale, i candidati che hanno sostenuto esami per ottenere le varie tipologie di patenti sono stati 2.222.717, che hanno seguito percorsi didattici tramite le scuole-guida. Questo gruppo rappresenta il 96,05% del totale. Ci sono poi da considerare anche 91.491 candidati che hanno tentato l’esame da privatisti (3,95%).

Ricordiamo che di recente l’esame di guida è cambiato, con una serie di novità pensate per migliorare la preparazione dei candidati. In ogni caso, è sempre possibile adottare alcuni trucchi per prepararsi al meglio e per poter affrontare l’esame nel migliore dei modi, riducendo il rischio di bocciatura.

I dati su base locale

Per quanto riguarda l’analisi regionale, invece, le regioni con il più alto numero di candidati nel corso del 2025 sono state Lombardia (383.504), Campania (228.950) e Lazio (221.738). In tema di bocciature, le regioni dove superare l’esame è più difficile e, quindi, dove la percentuale di bocciati è più alta sono state la Sardegna (36,44%), la Provincia Autonoma di Trento (33,72%) e la Liguria (32,98%). La percentuale più bassa di bocciature viene registrata in Sicilia (18,62%), Puglia (21,60%) e Calabria (22,99%).

Passando all’analisi provinciale, invece, la percentuale più alta di bocciati viene registrata a Sassari (39,77%). Sul podio ci sono anche Cagliari (36,67%) e Ravenna (35,67%). La percentuale più bassa di bocciati, invece, è stata registrata a Messina (84,72%) seguita da Ragusa (84,53%) ed Enna (83,61%). Complessivamente, tra le dieci migliori province, per percentuale di promossi ne troviamo otto del Sud Italia, una del Centro (Chieti che ha superato il 79%) e una del Nord Italia (Sondrio che ha superato l’80%).